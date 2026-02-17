Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalar

Nottingham Forest’ın yeni teknik direktörü Vítor Pereira, Olimpiakos’ta birlikte çalıştığı kulüp sahibi Evangelos Marinakis ile paylaştıkları “tutkunun” İngiliz ekibinin yeniden ayağa kalkmasında belirleyici olabileceğini söyledi.

Marinakis, 2015 yılında Olimpiakos'ta lig ve kupa dublesi yaşayan Pereira’yı, Nottingham Forest’ta bu sezonun dördüncü teknik direktörü olarak göreve getirdi.

Premier Lig’de düşme hattının yalnızca üç puan üzerinde bulunan Forest’ta Portekizli teknik adamın önünde takımı ligde tutmak için 12 maçlık kritik bir süreç bulunuyor.

WOLVES'TA YAPTIĞINI YAPMAK İSTİYOR

57 yaşındaki Pereira, görevi devralırken tüm varlığını kulüp için ortaya koyacağını vurguladı. Daha önce 2024-25 sezonunda sezon ortasında göreve geldiği Wolverhampton Wanderers’ı ligde tutmayı başaran Pereira, benzer bir başarıyı Forest’ta da tekrarlamayı hedefliyor.

Kulüp sahibi Marinakis hakkında konuşan Pereira, “O çok hırslı. Kazanmak istiyor, duygusal ve onu çok iyi tanıyorum. Konuşmamız Olimpiakos'ta birlikte geçirdiğimiz döneme dayanıyordu. Orada yarattığımız enerjiyi ve ateşi hatırlıyorum. Yunanistan’da bu ateş vardır, insanlar sahada enerjiyi görmek ister. Bana sadece kendim olmamı söyledi” ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR İLİŞKİMİZ VAR"

Marinakis’in kendisine duyduğu güvenin altını çizen deneyimli teknik adam, “Birlikte çalıştığımız dönemde sezon ortasında gelip lig ve kupayı kazandık. Aramızda güçlü bir ilişki oluştu. O benim çalışmalarıma güveniyor, ben de onun karakterine. Futbolda tutkuya ihtiyacımız var. Ateşli olmak için değişmeme gerek yok; bende zaten var. Futbol benim tutkum, onunla yatıp onunla kalkıyorum” dedi.

"KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Nottingham Forest’taki ilk basın toplantısında sezonun bu aşamasında köklü değişiklikler yapamayacağını belirten Pereira, odak noktasının oyuncuların rollerine alışması ve özgüven kazanması olduğunu söyledi.

“Oyuncuların, istediklerim doğrultusunda ama kendi özelliklerini ortaya koyarak takıma katkı verebileceklerini hissetmeleri çok önemli. Önemli olan bireysel özelliklerin, kolektif bir düşünceyle sahaya yansıması” dedi.

Takım kimliği ve oyun anlayışına da değinen Pereira, “Ruh, kimlik ve taktiksel bir yapı oluşturmak istiyorum. Oyunculara güven vermek temel hedefim. Takımlarımın organize, mücadeleci, cesur ve kendisi gibi oynayan ekipler olmasını isterim. Enerjiyi bu şekilde yaratır ve önümüzdeki maçlara bu ruhla çıkarız” ifadelerini kullandı.

Vítor Pereira’nın Nottingham Forest’taki ilk sınavı ise anlamlı bir eşleşmeye sahne olacak. Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü eski kulübü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.