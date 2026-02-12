Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye rakip olabilir

Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ın teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör belirsizliği devam ediyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, adaylar arasında en güçlü isimlerden biri Vitor Pereira.

Geçtiğimiz sezon Wolverhampton Wanderers’ı Premier Lig’de tutmayı başaran deneyimli teknik direktör, İngiliz futboluna da yabancı değil. Ada’daki bu deneyimi, Nottingham Forest yönetiminin karar sürecinde önemli bir referans olarak görülüyor.

Olası bir anlaşma halinde Pereira, Fenerbahçe'ye rakip olacak.

FENERBAHÇE'DE İKİ DÖNEM GÖREV ALMIŞTI

Pereira, 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe’yi çalıştırmıştı.

Sarı-lacivertli takımın başında toplam 86 maça çıkan Portekizli teknik direktör, bu karşılaşmalarda 48 galibiyet elde etmişti. Pereira’nın Türkiye kariyeri inişli çıkışlı bir grafik çizmiş olsa da özellikle Avrupa kupalarındaki disiplinli oyun anlayışıyla dikkat çekmişti.

BİR SEZONDA ÜÇ FARKLI TEKNİK DİREKTÖR GÖREV ALDI

Ligde küme düşme hattının 3 puan üzerinde 17. sırada yer alan Nottingham ekibinde bu sezon üç farklı teknik direktör görev aldı.

Kulüp, Nuno Espirito Santo'nun görevine üçüncü haftada son verdi.

Santo'nun yerine göreve gelen Ange Postecoglou ise görevde sadece 39 gün kalabilmişti.

Lig sonuncusu Wolverhampton Wanderers ile 0-0 berabere kalan Nottingham Forest'ta 54 yaşındaki Sean Dyche'ın görevine son verilmişti..

Forest, yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde bir sezonda dört teknik direktörle çalışan ilk Premier Lig takımı olacak.

FENERBAHÇE-NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, 19 Şubat Perşembe günü İngiliz ekibini sahasında ağırlayacak.

Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat Perşembe İngiltere'de oynanacak.