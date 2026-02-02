Vitor Pereira’dan, Emmanuel Agbadou yorumu

Beşiktaş’ın transfer ettiği iddia edilen Emmanuel Agbadou hakkında, teknik direktör Vitor Pereira’nın daha önce yaptığı değerlendirme yeniden gündeme geldi.

Pereira, geçen sezon Agbadou’nun Reims’ten transfer edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Fildişi Sahilli savunma oyuncusunun çok yönlü yapısına dikkat çekmişti. Tecrübeli teknik adam, Agbadou için şu ifadeleri kullanmıştı:

"HIZLI VE YETENEKLİ"

“Takıma yardımcı olabilir, güçlü, hızlı ve teknik olarak yetenekli. Bir stoperde sevdiğim özelliklere sahip. Üçlü savunmanın her üç pozisyonunda da oynayabilir. Oyun kurma becerisine sahip bir defans oyuncusu.”

Bu sözler, Agbadou’nun savunma hattındaki esnekliğinin yanı sıra oyun kurulumuna katkı sağlayabilen bir stoper profili olarak değerlendirildiğini ortaya koydu.