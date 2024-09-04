Vitraspor’un rakibi Bursaspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kur’a çekimi yapılırken, Bozüyük Vitraspor’un rakibi belli oldu.

Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu‘nda gerçekleştirilen kur’a çekiminde Bilecik’i Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Vitraspor’un rakibi belli oldu. Kur’a çekimine göre Bilecik temsilcisi Vitraspor’un rakibi Bursaspor oldu. Bursaspor 1. eleme turunda Bozüyük Vitraspor ile deplasmanda karşılaşacak. Maç Gölpazarı İlçe Stadı’ndan oynanacağı öğrenildi. Müsabakalar 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak olup, müsabaka programı daha sonra ilan edilecek.

Öte yandan Yeni Bozüyük İlçe Stadı’nın yapımı devam ettiğinden Bozüyük Vitraspor, Bölgesel Amatör Lig maçlarını Gölpazarı İlçe Stadı’ndan oynayacağı öğrenildi.