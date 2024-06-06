Viva Palestina Partisi, Belçika vatandaşı 5 İsrailli askere dava açtı

Belçika'da 9 Haziran'da düzenlenecek genel seçim için yarışan Viva Palestina (Yaşasın Filistin) Partisi ve 30 Mart Hareketi Başkanı Dyab Abou Jahjah, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına katılan Belçika kökenli askerlere, soykırım ve ciddi savaş suçlarına katıldıkları gerekçesiyle dava açtıklarını duyurdu.

Belçika’daki Viva Palestina (Yaşasın Filistin) Partisi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına katılan, aynı zamanda Belçika vatandaşı da olan 5 İsrailli asker aleyhine Brüksel mahkemesi nezdinde şikayette bulundu.

Parti ve 30 Mart Hareketi Başkanı Dyab Abou Jahjah, davanın gerekçesinin söz konusu askerlerin soykırım ve ciddi savaş suçlarına katılmaları olduğunu belirtti.

Abou Jahjah, şikayette İsrail'in Gazze'deki saldırılarından doğrudan etkilenen Filistin kökenli Belçika vatandaşlarının ifadelerinin yer aldığını dile getirdi.

Abou Jahjah, davacılardan birinin tek bir saldırıda ailesinden 30 kişiyi kaybettiğini kaydetti.

GENEL SEÇİMLERDE YER ALACAK

Viva Palestina Partisi, ülkede yapılacak genel seçimde, Brüksel Parlamentosu için yarışıyor.

Parti Başkanı Abou Jahjah, daha önce AA'ya yaptığı açıklamada, 30 Mart Hareketi olarak Gazze için adalet arayışına devam ederken siyaset düzeyinde de harekete geçme amacıyla Viva Palestina Partisini kurduklarını anlatmıştı.

Hedeflerinin "Gazze'deki Soykırımı" Brüksel Parlamentosunda anlatmak olduğunu söyleyen Abou Jahjah, şunları kaydetmişti:

"Brüksel Parlamentosu soykırımı tanırsa Brüksel hükümeti, artık İsrail devleti ile işbirliğine devam edemeyecek. İkincisi bu, Belçika düzeyinde de bir tartışma başlatacak. Belçika'nın federal hükümeti, bölgesel bir parlamentosunun İsrail'i boykot ettiğini görmezden gelemez. Üçüncüsü; Brüksel, Avrupa Birliği'nin başkenti olduğundan sembolik bir etki de yaratacak."