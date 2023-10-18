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Viyadük ayağına çarpan cip devrildi

Samsun’da viyadük ayağına çarpan cip yol oryasına devrilirken, cip sürücüsü üniversite öğrencisi genç kazayı yara almadan atlattı.

Ajans Haberleri
  • 18.10.2023 17:57
  • Giriş: 18.10.2023 17:57
  • Güncelleme: 18.10.2023 17:58
Kaynak: İHA
Viyadük ayağına çarpan cip devrildi

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Meteoroloji Bölümü öğrencisi İkram Çatalahmetoğlu’nun kullandığı 07 ZBY 53 plakalı cip, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu viyadük ayağına çarpıp devrildi.

Cip sürücüsü üniversiteli genç kazayı yara almadan atlatırken, cipte maddi hasar meydana geldi. 

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