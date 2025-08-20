Giriş / Abone Ol
Viyana, 2026 Eurovision’a ev sahipliği yapacak

Eurovision Şarkı Yarışması, 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.

  • 20.08.2025 13:55
  • Giriş: 20.08.2025 13:55
  • Güncelleme: 20.08.2025 13:57
Viyana, 2026 Eurovision’a ev sahipliği yapacak
Fotoğraf: AA

2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.

Avrupa Yayın Birliği’nden (EBU) yapılan yazılı açıklamaya göre, Mayıs 2026'da düzenlenecek 70’inci Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmak üzere Viyana seçildi.

Yarışmanın yarı finalleri 12 Mayıs ve 14 Mayıs'ta, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın en büyük kapalı arenası Wiener Stadthalle'de gerçekleşecek.

Avusturya, 1967 ve 2014 yıllarının ardından üçüncü kez Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak.

