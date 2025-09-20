Viyana'da binlerce kişi, İsrail'e yaptırım için yürüdü

Avusturya'da faaliyet gösteren 40'dan fazla sivil toplum kuruluşunun (STK) düzenlediği gösteriye binlerce Filistin destekçisi katıldı.

İsrail'e yaptırım çağrısıyla Viyana'daki Avusturya parlamentosuna yürüyen göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla, "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin", "İsrail'i boykot edin" sloganları attı.

Filistin destekçileri yürüyüşte, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerinin yazılı olduğu pankartların yanı sıra "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler de taşıdı.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR, İNSAN ONURUNUN HİÇE SAYILMASI VE YOK EDİLMESİDİR"

Parlamentonun önünde konuşma yapan Katolik Rahip Günter Reitzi, zulme uğrayan ve katledilenlerle dayanışma içinde olanların sayısının gerçekten etkileyici olduğunu belirtti.

Reitzi, "Buraya katılmak konusunda çok uzun süre tereddüt ettim. Bu sabah (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun (Nazilerin Propaganda Bakanı) Goebbels'ten alıntı yapmasıyla kararım kesinleşti. İsrail Başbakanı'nın Goebbels'ten alıntı yapması inanılmaz bir şey. Ama bu sayede tereddüt etmeden buraya gelmeye karar verdim." diye konuştu.

Rahip Reitzi, "Gazze'de yaşananlar, insan onurunun hiçe sayılması ve yok edilmesidir." ifadesini kullandı.

Gazze'de çocukların korkmuş, çaresiz yüzlerini, yemek kuyruğunda bekleyen kadınların acı dolu bakışlarını ve tam anlamıyla bir yıkım gördüklerini dile getiren Reitzi, "Sadece nefret ve şiddet içinde büyüyen çocukların sonu ne olacak? Bu, yeni şiddetin tohumları değil mi? İnsanların vatanlarından mahrum bırakılmasını, babaların, kadınların, çocukların, aile üyelerinin kaçırılıp ölüme terk edilmesini nasıl haklı gösterebiliriz?" dedi.

"SOYKIRIMA DESTEK VERDİKLERİ VE SOYKIRIMI MÜMKÜN KILDIKLARI İÇİN HESAP SORACAĞIZ"

Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar (BDS) Avusturya'dan aktivist Daniel Jungmayer, "apartheid devleti İsrail'e karşı yaptırım uygulanması ve Gazze ve tüm Filistin'de soykırımın sona erdirilmesini" talep etmek için bir araya geldiklerini vurguladı.

Jungmayer, İsrail'in yasa dışı yerleşim yerlerinden, işgal politikasından ve yaklaşık 2 yıldır devam eden ve canlı yayınlanan soykırımından yararlananları boykot ettiklerini belirtti.

Aktivist Jungmayer, "Bunları tespit etmek, soykırıma destek verdikleri ve soykırımı mümkün kıldıkları için hesap soracağız." dedi.

"SOYKRIMDAN EKONOMİK OLARAK FAYDALANIYORLAR"

Yahudi Anti-Siyonist İnisiyatifi'nden aktivist Dalia Sarig-Fellner, AA muhabirine verdiği demeçte, burada, Avusturya hükümetine, nihayet İsrail'e yaptırım kararı almaları gerektiği mesajını verdiklerini aktardı.

Sarig-Fellner, Batı ülkelerinin suç ortağı olduğunu belirterek, "Bu çok açık. Soykırımdan ekonomik olarak faydalanıyorlar. İsrail'in öncülüğünü yaptığı bu emperyalist sistemi güçlendiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Derhal engel olunmadığı sürece İsrail'in soykırıma devam edeceğini belirten Sarig-Fellner, ABD ve Avrupa'nın silah tedarikini durdurması gerektiğini ifade etti.