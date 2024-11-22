Viyana Kitap Fuarı başladı: ''Okumak bir direniş biçimi''

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki kitap fuarı devam ediyor. Çarşamba günü başlayan fuarın açılışında konuşan Sosyal Demokrat Parti’li Viyana Eyaleti Kültür Bakanı Veronica Kaup-Hasler içinde bulunduğumuz bu zamanda ''okumak, dünyayı algılamada bir direniş biçimi olabilir" dedi. Fuara ev sahipliği yapan Viyana Belediyesi'nin okumayı bir "vita activa" olarak teşvik etmek istediğini vurguladı.

Viyana Kitap Fuarı Çarşamba günü kapılarını Alman filozof ve eski Kültür Devlet Bakanı Julian Nida-Rümelin'in demokrasinin geleceği üzerine yaptığı bir konuşmayla açtı. Pazar gününe kadar 412 etkinlik gerçekleştirilecek.

"DEMOKRASİNİN İSTİKRARA KAVUŞMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Filozof Julian Nida-Rümelin “toplumu zorlayan zamanlarda siyasi yönelim”den söz etti. 69 yaşındaki Nida-Rümelin, "sağ popülizmin toplumdaki muazzam yankısı", "demokratik güçlerin insanlığın karşı karşıya olduğu büyük sorunları çözemeyeceği" izleniminden kaynaklanmaktadır, dedi. Nida-Rümelin, bizler mutlaka "Demokrasinin istikrara kavuşmasını sağlamalıyız" diye çağrıda bulundu.

''KİTAPTA KDV DÜŞÜRÜLMELİDİR''

Avusturya Kitap Ticareti Ana Birliği (HVB) Başkanı Benedikt Föger, Viyana Fuarı/Messe Wien'in tıklım tıklım dolu D Salonu'nda "Kitaplar sahte haberlere ve yanlış bilgilere karşı bir garanti olabilir" dedi. Föger, gelecekteki yeni hükümetin kitaplarda KDV'nin düşürülmesi talebini yineledi.

Pazar gününe kadar sürecek ''Viyana Kitap Fuarı 24''de, 27 ülkeden toplam 300 katılımcı eserlerini sunacak. "Politika ve Güvenlik Politikası", "Ekonomi ve Finans" ve "Bilim ve Teknoloji" ile bu yıl üç yeni konu belirlenecek ve bu konulara "Bilgi için Fırtına ve Susuzluk" sloganı altında ayrı bir dizi etkinlik ayrılacak. Geçen yıl, Kitap Sergisi/Buch Wien 58.000 ziyaretçi çekti.

Katılımcılar arasında, Türkiye, Kafkas Ülkeleri ve Orta Asya'lı yazarların eserlerini yayımlayan, merkezi Berlin olan ''Dağyeli Verlag''da bulunmaktadır.