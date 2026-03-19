Viyana’da yeni kriz: “Önce eskort şimdi FETÖ”

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Avusturya yapılanmasını koordine eden Viyana Din Hizmetleri Müşaviri S.Ç. yapılan soruşturma sonucu merkeze çekildi. Yerine ise Ali Erbaş'ın Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapan Mahmut Özdemir atandı. Özdemir’in aylık 7 bin 500 avro maaş alacağı belirtildi.

Kamuoyuna, “Escort skandalı” olarak yansıyan iddialar ile gündeme gelen Diyanet’in Avusturya yapılanması, son gelişmeler ile bir kez daha tartışmaya açıldı. Avusturya’nın, Diyanet’ten uzun süreli görevlendirmelere kapıları kapattığı, ülkedeki din hizmetlerinin geçici süreliğine görevlendirilen görevliler ya da emekli personel tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

PERDE ARKASI

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ali Erbaş döneminde Viyana Din Hizmetleri Müşavirliğine atanan ve soruşturma sonucunda Arpaguş döneminde merkeze çekilen S.Ç, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği yönetimi ve görevlileri ile sürekli sorunlar yaşadı. Yaşananların Büyükelçiliğe ve Diyanet yönetimine iletildiği ancak sonuç alınamadığı bildirildi.

İddiaya göre, S.Ç’nin görevden alınmasına kadar geçen sürecin fitili, “Cami derneklerine yerleşen FETÖ yapılanmalarına ses çıkarmaması" oldu. İddiaları incelemek üzerine müfettiş görevlendirildiği ve S.Ç’nin müfettişlerin raporu doğrultusunda görev süresi dolmadan merkeze çekildiği dile getirildi. S.Ç’nin, “Göreve iade” talebiyle idare mahkemesine başvurduğu kaydedildi.

Viyana’daki yapılanmayı, “Günah galerisi” olarak nitelendiren başkanlık kaynakları, BirGün’e şunları söyledi:

“Öyle tohumlar ekilmiş ki giden huzur bulamıyor. Bu yükten kurtulmanın tek yolu dosyaların tekrar açılıp işin ucu kime giderse gitsin devam ettirmek. Herkes kimlerin korunduğunu çok iyi biliyor. Eskort dosyası bir gün mutlaka açılacak. O zaman o enkazın altında kalacaklar ile dosyayı açmayanlar olacak. Şimdi de FETÖ yapılanması iddiaları var. Milletin bağışları emanetsiz. Yeni yönetim de duyarsız, sessiz. Başkanın sessiz kalmasının sebebini anlamak güç. Başkan Arpaguş'un ailesi ve kardeşlerine dair de tek bir bilgi yok. Herkesin aklına gelen soru ortak. Bu sessizlik bir şeyleri gizlemek için mi?"

ESKORT KRİZİ NEYDİ?

Avusturya’daki Türklerden gelen yardımların, hac ve kurban paralarının biriktiği Diplomatik Hesaplar’la, “Eskort çağrıldığı” öne sürüldü. Avusturya Diyanet, Skandalın kamuoyunun gündemine gelmesinin ardından Ağustos 2025’te, "Bizden önceki yönetim yaptı. Şimdiki yönetimin ilgisi yok" dedi.