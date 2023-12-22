Vize alamayan Bursa Kadın Basketbol takımı, İngiltere'ye 5 oyuncuyla gidebildi

Rövanş maçında London Lions Women ile karşı karşıya gelen nBursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, 5 oyuncusu hariç kulüpten herhangi birine vize çıkmadı. Takım maça, yedek ve antrenörler olmadan çıkarak 122-63'lük skorla yenildi.

London Lions Women ile Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında kozlarını paylaştı. Yeşil - beyazlı ekip, mücadeleye sadece 5 kişiyle çıkabildi.

İlk maçtan 77-53'lük mağlubiyetle ayrılan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmada mola verildiği esnada kenara gelen oyuncuların sıvı takviyesi aldığı ve dinlendiği görüldü.

Oyun kurucu Eda Şahin'in, sakatlığı nedeniyle bazı hücumlara katılamadığı ancak zorunluluktan parkede kalması dikkat çekti. Maç, London Lions Women’ın 122-63'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde;

"21.12.2023 (Bugün) Türkiye saati ile 22:00da Bursa Uludağ Basketbol Spor Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübü arasında gerçekleşecek olan FIBA EUROCUP WOMEN müsabakasına ilişkin kamuoyuna basın açıklamamızdır. Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübünün bugün oynanacak müsabakasına ilişkin eşleşme 31.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Tarafımıza bu eşleşmenin yapıldığının bildiriminden itibaren maçın İngiltere ülkesinde oynanacak olması sebebiyle tarafımızca sporcularımızın vize işlemlerine ilişkin başvurular 03.12.2023 tarihinde başlatılmıştır. London Lions Basketbol Kulübü tarafından bugün oynanacak müsabakaya ilişkin tarafımıza davet yazısı tanzim edilmiştir."

"İşbu davet yazısı ile hem internet sitesi üzerinden hem de İngiltere Konsolosluğu'na fiziken giderek vize başvurumuzu gerçekleştirdik. Sürecin hızlandırılması adına Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile görüşmeler sağladık ve İngiltere Büyükelçiliği ile iletişime geçerek vize başvurumuzun bugüne kadar yetişmesinin ivedilik ve önem arz ettiğini belirttik. Tarafımızca tüm işlemler süresi içerisinde yapılmış olmasına rağmen müsabakanın gerçekleştirileceği ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetiştirmeyeceklerini tarafımıza belirterek bugünkü mağduriyetimize sebep olmuşlardır. Sporcularımızın hepsinin pasaportlarının tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmasına rağmen İngiltere'nin vize zorunluluğu olması sebebiyle vize muafiyeti olan 5 oyuncumuzu maça çıkmak üzere Londra'ya göndermiş olmamıza rağmen bu durum kabul görmemiştir."