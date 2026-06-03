Vize karaborsası Meclis gündeminde: Bot yazılımla randevu yağması

Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlarla randevuların kapatılıp ticari amaçla satıldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı.

T24'te yer alan habere göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reklam Kurulu tarafından 7 şirket hakkında inceleme yapıldığını, IBAN üzerinden ödeme ve faturasız işlem iddialarının ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı.

Schengen vizesi başvurularında aracı kurumlar üzerinden yürütülen işlemler ve randevu sistemiyle ilgili iddialar Meclis gündemine geldi.

Milletvekillerinin yazılı soru önergelerine yanıt veren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bot yazılımlar aracılığıyla randevuların toplandığı ve ticari amaçla satıldığı iddialarına ilişkin Reklam Kurulu'nun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını bildirdi.

153 BAŞVURU YAPILDI

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Bolat, son 5 yılda vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili 143 CİMER ve 10 e-Devlet başvurusu yapıldığını belirtti.

Başvuruların hak arama yollarına yönlendirildiğini ifade eden Bolat, şahsi IBAN'a ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'na da iletildiğini söyledi.

ÖZEL DÜZENLEME YOK

Vize başvuru aracılığı hizmeti veren kurumların fiyatlandırma, iade koşulları ve bilgilendirme yükümlülükleri açısından tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını belirten Bolat, ilave tedbirlerin ilgili kurumların görüşleriyle değerlendirildiğini kaydetti.