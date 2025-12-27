Vize krizi yaşanan Karadağ'a yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Türkiye’nin Avrupa temsilciliklerinde önemli değişikliklere gidildi. Yeni AB Daimi Temsilcisi Yaprak Balkan oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarıyla Türkiye'nin Avrupa'daki üç önemli temsilciliğinde değişikliğe gidildi.

ESKİ AB DAİMİ TEMSİLCİSİ LÜKSEMBURG'A ATANDI

Kararname ile Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı, Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine getirildi.

YENİ AB DAİMİ TEMSİLCİSİ BALKAN GETİRİLDİ

Faruk Kaymakcı'nın boşalttığı AB Daimi Temsilciliği'ne ise Dışişleri Bakanlığı'nda İkili İlişkiler Genel Müdürü olarak görev yapan Yaprak Balkan atandı.

KARADAĞ'A YENİ BÜYÜKELÇİ

Bir diğer atama Karadağ için yapıldı. Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü, Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

KARADAĞ'DA VİZE KRİZİ

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bir bıçaklı saldırı nedeniyle Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulaması askıya alınmıştı.

Olaydan kısa süre sonra Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmenin ardından geçen hafta Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının iptal edileceğini açıklamıştı.

23 Aralık 2025 tarihinde Karadağ, Türkiye'ye yönelik askıya aldığı vizesiz seyahat uygulamasını geri getirdi. Öte yandan vizesiz kalış süresinin 90 günden 30 güne düşürülebileceği öne sürüldü.