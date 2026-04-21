Vize randevularında kriz: Şikayetler martta yüzde 38 arttı

Şikayetvar, vize randevularına yönelik şikayetlerin mart ayında yüzde 38 arttığını duyurdu.

Çözüm platformu Şikayetvar, vize randevularına yönelik şikayetlerde 2026 yılına ait verileri açıkladı.

Buna göre, ocak ayında 675 olan şikayet sayısı şubatta 523’e gerilerken, mart ayında 724’e çıktı.

Bu artışın, yalnızca bir ayda yaklaşık yüzde 38’lik sıçramaya işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haftalık veriler de bu yükselişi destekliyor. Ocak ayı başında 70 seviyesinde olan şikayetler kısa sürede iki katından fazla artarak 170’in üzerine çıktı. Şubat ayında dalgalı bir seyir izlenirken, mart ayı itibarıyla yeniden güçlü bir yükseliş dikkat çekti. Özellikle mart ortasında haftalık şikayet sayısı 189’a ulaşarak bir önceki haftaya göre yüzde 44 arttı. Ayın sonuna doğru ise haftalık şikayetlerin 190 seviyesinin üzerine çıkarak yüksek seyrini koruduğu görüldü. Veriler, belirli dönemlerde başvuru sistemine yoğun yük binmesiyle birlikte şikayetlerin ani sıçramalar gösterdiğini ortaya koyuyor.”

Konuya dair Şikayetvar’a ulaşan bazı şikayetlerse şöyle sıralandı:

• “Aralık ayından bu yana Yunanistan için bireysel Schengen vize randevusu almaya çalışıyorum; ancak sistem nedeniyle ilerleyemiyorum. Duyuru yapıldıktan saniyeler sonra giriş yapmama rağmen ödeme aşamasında sürekli hata alıyorum ve işlem tamamlanmıyor. Aynı gün içinde birkaç denemeden sonra ise sistem beni tamamen kilitliyor. Yetkililerle iletişime geçtiğimizde, randevuların dolu olduğu ve sürekli kontrol etmemiz gerektiği dışında bir çözüm sunulmuyor. Bu süreçte, bot yazılımlar sayesinde bazı kişilerin randevuları çok kısa sürede alabildiği ve bireysel başvuru sahiplerinin dezavantajlı duruma düştüğü yönünde ciddi bir eşitsizlik oluştuğunu düşünüyorum. Tüm başvuru sahiplerinin eşit şartlarda randevu alabileceği, adil ve şeffaf bir sistemin sağlanmasını talep ediyorum.”

• “Litvanya oturum kartı işlemleri için bir yönlendirme ile toplam 75 bin TL ödeme yaptım. Sürecin 3 ay içinde tamamlanacağı taahhüt edilmesine rağmen, bu süre dolmasına rağmen herhangi bir resmi belge veya işlem kaydı tarafıma iletilmedi. Sürecin ilerlemediğini fark edince iade talep ettim ancak ödeme yapılmadı. Aylar boyunca farklı tarihler verilerek oyalandım ve sonrasında iletişim tamamen kesildi. Ödemenin bir an önce iade edilmesini istiyorum.

• “Schengen vizesi randevusu için Instagram’da gördüğüm bot hesaplara garanti verilerek 6 kişi adına 180 avro (9.071,34 TL) ödeme yaptım (8 Ocak 2026), ancak randevu alınmadı. İade talep ettiğimde, belirli bir tarihte yapılacağı söylendi fakat ödeme gerçekleşmedi. Sonrasında farklı zamanlarda tekrar ödeme sözü verilmesine rağmen iade yapılmadı ve artık telefonlara ve mesajlara dönüş sağlanmıyor.”

• “Fransa vizesi için bireysel randevu almaya çalışıyorum ancak ilgili internet sitesinde uzun süredir ciddi sorunlar yaşıyorum. Aylarca randevu bulamıyor, sistem hatalarıyla karşılaşıyorum. Ayrıca iki haftayı aşkın süredir hesabım kilitli olduğu için hiçbir işlem yapamıyorum. Tüm bunlar yaşanırken, bizim bir türlü alamadığımız randevuların dışarıdaki ‘danışmanlık şirketleri’ tarafından 400 avro gibi rakamlarla satıldığını görmek, sistemin adil ve şeffaf işlemediği yönünde ciddi soru işaretleri oluşturuyor. Normalde 100 küsur avroya mal olması gereken bir randevunun bu şekilde 500 avroların üzerine çıkması ve bireysel başvuru yapmak isteyen insanların sistem sorunları nedeniyle mağdur edilmesi, hakkımızın yok sayıldığı hissini veriyor.”