Vize randevusu karaborsada

Son yıllarda Schengen vizesi almak için büyük zorluklar yaşanırken vize ret oranları artmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise Polonya’da yaşanırken vize şirketleri veya acenteler randevu bulamayan kişilere sosyal medya ve çeşitli uygulamalar üzerinden randevu satıldığı, bazılarının ise dolandırıldığı ortaya çıktı.

Türkiye’de Polonya vizesi yalnızca Polonya tarafından yetkilendirilen VFS Global isimli şirket aracılığıyla veriliyor. Şirket, randevu tarihlerini resmi internet sitesinde yayınlıyor. İddiaya göre bu randevular aracılar tarafından karaborsa üzerinden yurttaşlara satılıyor.

Erasmus, çalışma veya eğitim için vize almak isteyen yurttaşlar yaklaşık 2 yıldır randevu almak için saatlerce uğraşıyor. Öğrencilere tanınan eğitim vizelerinde ret oranları gün geçtikçe artıyor. İtalya’dan sonra Polonya’da üniversite eğitimi sürdüren öğrencilerin de vize krizi yaşadığı ortaya çıktı. Öğrencilerin başvurularının “öngörülen seyahatin amacı ve şartlarını gösteren açıklayıcı bilgiler inandırıcı değildir” denilerek reddedildiği öğrenildi.

300 AVROYA RANDEVU

Vize başvurusu reddedilen bir öğrenci, “Vize randevusu bulmak neredeyse imkânsız. Randevu alan kişiler ve şirketler var. Örneğin ben sosyal medya üzerinden bir şirketle iletişime geçerek 300 avro karşılığında randevu aldım ama daha fazla para ödeyen kişiler de var. Bedava olan randevuyu parayla satın alıyoruz. Okula kayıt yaptırdım, hatta vizem onaylansın diye yurda bile kayıt oldum. Kalacağım yer belliydi ancak tüm bunlara rağmen başvurum ‘geliş amacımın belli olmadığı’ gibi bir gerekçeyle reddedildi. Varşova Teknoloji Üniversitesi’nde eğitime başlayacaktım ama ümidimi kestim vize istemeyen bir ülkeye gitmeyi düşünüyorum” dedi.

FARKLI ÜCRET İSTENİYOR

Polonya’da geçen yıl hazırlık eğitimini tamamlayan ancak bu yıl vize alamadığı için Varşova Sosyal ve Beşeri Bilimler Üniversitesi’ndeki eğitimine devam edemeyen Efe Yıldız’ın annesi Pınar Yıldız da başvurularının iki kez reddedildiğini söyledi. Yıldız, “Tüm kayıt işlemlerini tamamladık. Kalacağı yer de belliydi ama ona rağmen vize vermediler. İlk randevumuzu alabilmek için 5 bin TL gibi bir ücret ödedim. Daha sonra bir danışmanlık firmasıyla çalıştım oraya da 400 dolar ödedim. Tüm başvurularımız reddedildi. Randevu için 500 avro isteyenler de var. Randevular sosyal medyada açık bir şekilde satılıyor” diye konuştu.

Yıldız, şunları söyledi: “Şu anda okulun ikinci dönemi geldi ve oğlum mağdur oldu. Eğitimine devam edemedi. ‘Geliş amacı belli değil’ gibi kalıp bir reddedilme gerekçesi sunuyorlar. İkinci dönem eğitime devam edebilecek mi o da belli değil. Tekrar vize almayı deneyeceğiz veya üniversiteden paramızı geri isteyeceğiz.”

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ŞİRKET KAPI DUVAR

Randevu satışıyla ilgili iddiaları sormak için aradığımız VFS Global isimli şirkete ulaşamadık. Şirketin kendisine randevu bulamadığı yönünde şikâyet kaydı oluşturan kişilere de “Göndermiş olduğunuz geri bildiriminiz için teşekkür eder, yardımcı olacağımızı bildirmek isteriz” mesajının gönderdiği öğrenildi.

Şirketin bir başka kişiye gönderdiği mesajda ise, “Tüm randevularımız online olarak resmi internet sitemiz üzerinden oluşturulmaktadır. Kotalarının konsolosluk tarafından belirlendiğini unutmayınız. Lütfen düzenli olarak kontrol ediniz” ifadeleri yer aldı.