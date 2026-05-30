Vize vurguncuları

Schengen randevuları çileye dönüşürken vize vurgununun boyutu dudak uçuklayacak türden.

Özelikle Avrupa ülkelerine gitmek isteyen yurttaşların Schengen vizesi mağduriyeti katlanırken şirketlerin ve aracı kurumların kriz fırsatçılığı yaparak büyük vurgunlar yaptığı ortaya çıktı.

RET ORANI YÜZDE 14,6’YA ÇIKTI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 2025 Schengen vize istatistiklerine göre Türkiye’den yapılan başvurular yüzde 8 artarak 1,26 milyonu aşarken ret oranı yüzde 14,6 oldu. Malta, Polonya ve İsveç Türkiye vatandaşlarına en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında yer alırken Yunanistan en fazla vize veren ülke oldu.

Böylece Türk vatandaşlarının yaptığı yaklaşık her 7 Schengen başvurusundan biri reddedildi.

EN YÜKSEK RET ORANI MALTA’DA

Türkiye’deki Schengen temsilciliklerinin verilerine göre en yüksek ret oranı uygulayan ülkeler arasında Malta ilk sırada yer aldı.

Veriler, özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri ile bazı Orta Avrupa ülkelerinde ret oranlarının Türkiye ortalamasının belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini ortaya koydu.

2025 yılında ret oranları şu şekilde gerçekleşti:

Malta: yüzde 34,8, Polonya: yüzde 29,3, İsveç: yüzde 26,5, Norveç: yüzde 24,7, Finlandiya: yüzde 21,2, Almanya: yüzde 21,1, Danimarka: yüzde 19,2.

EN FAZLA VİZE VEREN ÜLKE YUNANİSTAN

Türkiye yurttaşlarının en yoğun başvuru yaptığı ve en fazla vize aldığı ülke ise Yunanistan oldu. 2025’te 310 bin 920 başvuru yapılırken 276 bin 959’u olumlu sonuçlandı. Yunanistan’ın ret oranı yüzde 10,7 olarak kaydedildi.

Yunanistan’ı Almanya, Fransa ve Hollanda takip etti.

Türkiye vatandaşlarına verilen çok girişli Schengen vizesi sayısı da artış gösterdi.

2024 yılında 645 bin 583 çok girişli vize verilirken, 2025 yılında bu sayı 736 bin 556’ya yükseldi. Böylece verilen vizelerin yaklaşık yüzde 69’unu çok girişli vizeler oluşturdu.

Türkiye ikinci sıradaki yerini korudu. Schengen verilerine göre Türkiye, Çin’in ardından Schengen bölgesine en fazla başvuru yapan ikinci ülke olmaya devam etti. Türkiye’den yapılan başvuruların sayısı 1,26 milyonu aşarken ret oranının önceki yıla kıyasla neredeyse değişmemesi, Schengen vizesine erişimde yaşanan tartışmaların da sürmesine neden oldu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Schengen vize başvurularında yurttaşların henüz vize başvurusuna dahi imkân bulamadan sistemin dışında kaldığını, sınırlı sayıda açılan randevuların ise bot hesaplar aracılığıyla bloke edildiğini belirtti.

Bağlıkaya, 2025’te Türkiye’den Schengen bölgesine yönelik vize randevularında yüzde 8 oranında artış kaydedildiğini ancak bu yükselişe rağmen seyahat acentelerinin yoğun tur programları düzenlediği İtalya ve Fransa gibi ülkelere yapılan vize başvuru sayılarında gerileme yaşandığını aktardı. İtalya’ya vize başvurusu yapabilen vatandaşların sayısının bir önceki yıla göre yüzde 32,3 azaldığı verisine dikkati çeken Bağlıkaya, Fransa’ya başvuru sayısının da yüzde 6’ya yakın gerilediğini anlattı.

VİZE KOTALARI DAHA DA KISILIYOR

Bağlıkaya, açıklanan verilerde randevu alabilenlerin sayısına yer verildiğini, randevu bulamayanların sayısının ise bilinmediğine işaret ederek, "Ancak bir önceki yıla göre yaşanan düşüş dahi bize randevu bulamayan vatandaşlarımızın sayısı konusunda önemli bir fikir veriyor. Biz vize kotalarının artırılmasını beklerken daha da kısıldığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

Bağlıkaya, vize randevusu nedeniyle yaşanan sıkıntıların birçok farklı sorunu da beraberinde getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sınırlı sayıda ve zamansız şekilde açılan randevular da botlar aracılığıyla bloke ediliyor. Gece yarısı, bayram sabahı, pazar günü randevular açılıyor. Sonrasında bu randevular 300, 500, hatta acil durumlarda bin Euro’ya kadar çıkan fiyatlarla satılıyor. Bu duruma bir ‘dur’ denilmeli."

KLİMACILIKTAN VİZE İMPARATORLUĞUNA KISA BİR SÜREDE YÜKSELDİ

Kısa Dalga, uluslararası bağımsız araştırmacı gazetecilik platformu Lighthouse Reports’un dünya çapında vize işleme tekeli olan VFS Global’in faaliyetlerine odaklandığı çalışmanın Türkiye ayağında araştırma yaptı. Canan Coşkun imzalı özel haberde küresel ölçekteki sahipliğinin el değiştirmesiyle gelirleri gittikçe artan ve dünya çapında tekelleşme ve kişisel verilerin sızdırıldığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan VFS Global, “kapınızda vize”, “Premium Lounge”, kurye, form doldurma, internet kiosk, kısa mesaj, belge yazdırma ve fotokopi gibi hizmetler üzerinden yüksek karlar elde ediyor.

Sunulan hizmetlerin aksine vize başvuru süreçleri yalnızca Türkiye’de değil, vize başvurularıyla ilgili anlaşma yaptığı diğer ülkelerde de eleştiri konusu. Şikâyet sitelerindeki başvurularda VFS Global’in yanısıra kendini VFS’nin stratejik yatırım ortağı olarak niteleyen Gateway şirketinin de adı geçiyor.

VFS’nin Türkiye ortağı Halis Ali Çakmak’ın sermayesi 1,5 milyar TL’yi bulurken, asıl işi yapan VF Vize’nin sermayesi yalnızca 1 milyon TL. Ticaret sicil kayıtları, Beyoğlu’nda bir apartman dairesinden yola çıkan bu devasa ağın, Malta sızıntılarındaki offshore hesaplara uzandığını kanıtlıyor.

Çakmak ailesinin 1992’de kurduğu ticari yapı, dünya çapında bir vize tekeli olan VFS’nin altındaki bir tekelleşme örneği olarak karşımızda duruyor.

YILLARA GÖRE BAŞVURULAR

2024: 1 milyon 173 bin 917

Ret sayısı: 170 bin 129

Ret oranı: Yüzde 14,54

2025: 1 milyon 268 bin 376

Ret sayısı: 183 bin 196

Ret oranı: Yüzde 14,59