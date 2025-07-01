‘Vizyon’ Mavi Gölü’n suyunu bulandırdı

HABER MERKEZİ

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve turkuaz rengiyle dikkat çeken Mavi Göl’ün yapılan dere ıslah çalışmaları nedeniyle eski görünümünü kaybetmesi kamuoyunda tepki çekti.

Sodalı suyun geçtiği dere yatağında yapılan düzenleme çalışmaları sırasında suyun doğal akışının bozulması, çamur ve tortu göle karışmasına sebep oldu.

Berrak suyun bulanarak doğal rengini yitirmesi tepkiyle karşılanırken dün Giresun Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Mavi Göl çevresinde plansız bir çalışma yürütüldüğüne dair paylaşılan haber ve içeriklere istinaden açıklama yapılması gerektiği belirtildi.

Gelen açıklama ise gölün hali kadar tepki çekti. Açıklamada, “Altyapı projesi ‘Beyazdan Maviye Yolculuk’ turizm vizyonunun bir parçasıdır. Bu iki proje birbirini tamamlamakta, taşkın riskleri azaltılırken aynı zamanda bölge sürdürülebilir turizm anlayışıyla daha güvenli, estetik ve erişilebilir hale getirilmektedir” denildi. Çalışmanın bu yıllarda yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ileri süren Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi: “Gölün görüntüsünü etkileyen etabın ise yaklaşık 20 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Giresun’un doğal ve kültürel mirasını koruyarak turizm değerine dönüştürmek nihai hedefimizdir.”