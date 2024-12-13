Vizyona girecek filmler | 13 Aralık Cuma 2024 vizyona giren filmler

13 Aralık Cuma 2024 itibariyle vizyona giren filmler sinemaseverler için araştırma konusu oldu. Bu hafta vizyona girecek filmler arasında aksiyondan drama, korkudan komediye kadar çok sayıda yeni film mevcut. Sinemaseverlerin ilgiyle vizyona girmesi için takip ettiği çok sayıda film bu hafta vizyona girecek. Peki, 13 Aralık Cuma 2024 vizyona giren filmler hangileri? İşte bu hafta vizyona girecek filmler listesi!

VİZYONA GİRECEK FİLMLER

Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024

Tür: Fantastik

Yüzük Kardeşliği'ndeki olaylardan yaklaşık 250 yıl öncesinde geçiyor. Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi bir savaşın anlatıldığı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına odaklanılıyor.

Hain

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024

Tür: Aksiyon

Hain, teşkilatın en yetenekli ajanlarından birinin mücadelesini konu ediyor.

Avcı Kraven

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024

Tür: Gerilim

Kraven The Hunter, dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini konu ediyor.

Hep Otuz Üç Yaşında

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024

Tür: Dram

Film, İslam kültür ve medeniyetin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu ediniyor.

Her Şeyin Başı Merkür

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024

Tür: Romantik Komedi

Her Şeyin Başı Merkür, mesleğini başarıyla yerine getirmeye çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.

Başlangıçlar

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024

Tür: Dram

Başlangıçlar, zorlu bir dönemden geçen genç bir resim restoratörünün hikayesini konu ediyor.

Cintihar

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024

Tür: Korku

Levent, annesinin gizemli intiharı ve cinlerle dolu olan geçmişinin ağırlığını taşımakta zorlanır. Hayatı adeta bir kabusa dönen Levent, kabuslarıyla yüzleşmek zorundadır

Don't Watch!

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024

Tür: Korku

Başarılı bir fenomen olan Alex, yaz aylarını arkadaşları Sam, Marie, Nala ve Camille ile eğlenerek geçirmeyi planlar ve bu amaçla onları küçük, izole kır evine davet eder. Bu, heyecan arayan topluluğu için paranormal hikayelerin videolarını çekmesi için bir fırsat olur.

Gece bekçisi

Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024

Tür: Gerilim

Gece Bekçisi, bir efsaneyi çürütmek için gittikleri yerde kendilerini bir kabusun içerisinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor.