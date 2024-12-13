Vizyona girecek filmler | 13 Aralık Cuma 2024 vizyona giren filmler
Sinemaseverler için her hafta Cuma günü vizyona girecek filmler yenilenerek sinema salonlarında izleyicileriyle buluşuyor. 13 Aralık Cuma 2024 vizyona giren filmler ise sinema salonlarında izleyicilerle bir araya gelecek. Bu hafta vizyona girecek filmler arasında dram, aksiyon, korku ve komedi türlerinde filmler yer alıyor. Peki, 13 Aralık Cuma 2024 vizyona giren filmler hangileri? İşte bu hafta vizyona girecek filmler listesi!
13 Aralık Cuma 2024 itibariyle vizyona giren filmler sinemaseverler için araştırma konusu oldu. Bu hafta vizyona girecek filmler arasında aksiyondan drama, korkudan komediye kadar çok sayıda yeni film mevcut. Sinemaseverlerin ilgiyle vizyona girmesi için takip ettiği çok sayıda film bu hafta vizyona girecek. Peki, 13 Aralık Cuma 2024 vizyona giren filmler hangileri? İşte bu hafta vizyona girecek filmler listesi!
VİZYONA GİRECEK FİLMLER
Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024
Tür: Fantastik
Yüzük Kardeşliği'ndeki olaylardan yaklaşık 250 yıl öncesinde geçiyor. Orta Dünya'nın şekillenmesine yardımcı olan efsanevi bir savaşın anlatıldığı filmde, güçlü Rohan Kralı Helm Hammerhand'ın hayatına odaklanılıyor.
Hain
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024
Tür: Aksiyon
Hain, teşkilatın en yetenekli ajanlarından birinin mücadelesini konu ediyor.
Avcı Kraven
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024
Tür: Gerilim
Kraven The Hunter, dünyanın en büyük avcısı olduğunu kanıtlamaya çalışan Sergei Kravinoff’un hikayesini konu ediyor.
Hep Otuz Üç Yaşında
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024
Tür: Dram
Film, İslam kültür ve medeniyetin 15 asırlık serüvenine ilişkin İslam coğrafyasında telif edilmiş ve tamamlanmış ilk özgün ansiklopediyi konu ediniyor.
Her Şeyin Başı Merkür
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024
Tür: Romantik Komedi
Her Şeyin Başı Merkür, mesleğini başarıyla yerine getirmeye çalışan genç bir kadının hikayesini konu ediyor.
Başlangıçlar
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024
Tür: Dram
Başlangıçlar, zorlu bir dönemden geçen genç bir resim restoratörünün hikayesini konu ediyor.
Cintihar
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024
Tür: Korku
Levent, annesinin gizemli intiharı ve cinlerle dolu olan geçmişinin ağırlığını taşımakta zorlanır. Hayatı adeta bir kabusa dönen Levent, kabuslarıyla yüzleşmek zorundadır
Don't Watch!
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024
Tür: Korku
Başarılı bir fenomen olan Alex, yaz aylarını arkadaşları Sam, Marie, Nala ve Camille ile eğlenerek geçirmeyi planlar ve bu amaçla onları küçük, izole kır evine davet eder. Bu, heyecan arayan topluluğu için paranormal hikayelerin videolarını çekmesi için bir fırsat olur.
Gece bekçisi
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2024
Tür: Gerilim
Gece Bekçisi, bir efsaneyi çürütmek için gittikleri yerde kendilerini bir kabusun içerisinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor.