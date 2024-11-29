Vizyona girecek filmler | 29 Kasım Cuma 2024 vizyona giren filmler
Sinemaseverler için her hafta Cuma günü vizyona girecek filmler yenilenerek sinema salonlarında izleyicileriyle buluşuyor. 29 Kasım Cuma 2024 vizyona giren filmler ise sinema salonlarında izleyicilerle bir araya gelecek. Bu hafta vizyona girecek filmler arasında dram, aksiyon, korku ve komedi türlerinde filmler yer alıyor. Peki, 29 Kasım Cuma 2024 vizyona giren filmler hangileri? İşte bu hafta vizyona girecek filmler listesi!
29 Kasım Cuma 2024 itibariyle vizyona giren filmler sinemaseverler için araştırma konusu oldu. Bu hafta vizyona girecek filmler arasında aksiyondan drama, korkudan komediye kadar çok sayıda yeni film mevcut. Sinemaseverlerin ilgiyle vizyona girmesi için takip ettiği çok sayıda film bu hafta vizyona girecek. Peki, 29 Kasım Cuma 2024 vizyona giren filmler hangileri? İşte bu hafta vizyona girecek filmler listesi!
VİZYONA GİRECEK FİLMLER
La Cocina
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024
Tür: Dram
La cocina, öğle yemeği telaşı sırasında dünyanın dört bir yanından kültürlerin harmanlandığı bir New York restoranının mutfağındaki yaşamı konu ediyor.
Here - Burada
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024
Tür: Dram, Fantastik
Burada, tek bir evi merkezine alıyor ve geçmişten geleceğe, binlerce yıl boyunca bu odada yaşayan insanları konu ediniyor.
Barda
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024
Tür: Gerilim
Barda, bir barda kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan bir grubun hikayesini konu ediyor.
Mukadderat
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024
Tür: Komedi
Sultan, eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşar. Hemen evlenmek isteyen Sultan, bu kararını çocuklarınla paylaşır. Ancak çocukları babalarının kaybının üzerinden henüz bir gün geçmişken annelerinin bu isteğini doğru bulmaz.
Moana 2
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024
Tür: Macera, Animasyon, Aile
Moana 2, cüretkar bir göreve yelken açan Moana’nın hikayesini konu ediyor.
The Last Breath - Son Nefes
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024
Tür: Korku, Gerilim
Son Nefes, bir gemi enkazını keşfetmek için dalış yaparken kendilerini ölüm kalım savaşı içerisinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor.
Kabir Azabı 2
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024
Tür: Korku
Kendisinden bir ölümün kemiklerinin incelenmesi istenmesiyle hayatI değişen bir adamın hikayesini konu ediyor.
BAEKHYUN: Lonsdaleite [dot] IN CINEMAS
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024
Tür: Belgesel, Müzik
Film, BAEKHYUN'un 12 yıl sonraki ilk solo Asya turnesinin final konseri 'Lonsdaleite [ dot]'i izleyicilerle buluşturuyor.
Günah Şeytanın Oğlu
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024
Tür: Korku
Günah Şeytanın Oğlu, zincirlerinden kurtularak birçok felakete neden olan bir yaratığın hikayesini konu ediyor.
Beraber
Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024
Tür: Dram
Beraber, annesinin ölümünden sonra babası ile doğup büyüdüğü Roterdam'dan ayrılıp Türkiye'ye taşınan bir gencin hikayesini konu ediyor.