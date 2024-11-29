Vizyona girecek filmler | 29 Kasım Cuma 2024 vizyona giren filmler

29 Kasım Cuma 2024 itibariyle vizyona giren filmler sinemaseverler için araştırma konusu oldu. Bu hafta vizyona girecek filmler arasında aksiyondan drama, korkudan komediye kadar çok sayıda yeni film mevcut. Sinemaseverlerin ilgiyle vizyona girmesi için takip ettiği çok sayıda film bu hafta vizyona girecek. Peki, 29 Kasım Cuma 2024 vizyona giren filmler hangileri? İşte bu hafta vizyona girecek filmler listesi!

VİZYONA GİRECEK FİLMLER

La Cocina

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024

Tür: Dram

La cocina, öğle yemeği telaşı sırasında dünyanın dört bir yanından kültürlerin harmanlandığı bir New York restoranının mutfağındaki yaşamı konu ediyor.

Here - Burada

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024

Tür: Dram, Fantastik

Burada, tek bir evi merkezine alıyor ve geçmişten geleceğe, binlerce yıl boyunca bu odada yaşayan insanları konu ediniyor.

Barda

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024

Tür: Gerilim

Barda, bir barda kendilerini korkunç bir kabusun içinde bulan bir grubun hikayesini konu ediyor.

Mukadderat

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024

Tür: Komedi

Sultan, eşini kaybettikten sonra yalnız kalma korkusu yaşar. Hemen evlenmek isteyen Sultan, bu kararını çocuklarınla paylaşır. Ancak çocukları babalarının kaybının üzerinden henüz bir gün geçmişken annelerinin bu isteğini doğru bulmaz.

Moana 2

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024

Tür: Macera, Animasyon, Aile

Moana 2, cüretkar bir göreve yelken açan Moana’nın hikayesini konu ediyor.

The Last Breath - Son Nefes

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024

Tür: Korku, Gerilim

Son Nefes, bir gemi enkazını keşfetmek için dalış yaparken kendilerini ölüm kalım savaşı içerisinde bulan bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor.

Kabir Azabı 2

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024

Tür: Korku

Kendisinden bir ölümün kemiklerinin incelenmesi istenmesiyle hayatI değişen bir adamın hikayesini konu ediyor.

BAEKHYUN: Lonsdaleite [dot] IN CINEMAS

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024

Tür: Belgesel, Müzik

Film, BAEKHYUN'un 12 yıl sonraki ilk solo Asya turnesinin final konseri 'Lonsdaleite [ dot]'i izleyicilerle buluşturuyor.

Günah Şeytanın Oğlu

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024

Tür: Korku

Günah Şeytanın Oğlu, zincirlerinden kurtularak birçok felakete neden olan bir yaratığın hikayesini konu ediyor.

Beraber

Yayın Tarihi: 29 Kasım 2024

Tür: Dram

Beraber, annesinin ölümünden sonra babası ile doğup büyüdüğü Roterdam'dan ayrılıp Türkiye'ye taşınan bir gencin hikayesini konu ediyor.