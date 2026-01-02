Vizyona Giren Yeni Filmler Listesi | Bu Hafta 8 Yeni Film Gösterimde (Ocak 2026)
Bu hafta beyazperdede hangi yeni filmler vizyona girdi ve sinemalarda izleyiciyi neler bekliyor? Korku, animasyon, komedi ve dram türlerinde öne çıkan yapımlar hangileri ve dikkat çeken filmler neler?
Vizyona giren yeni filmler sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Bu hafta sonu beşi yabancı, üçü yerli olmak üzere toplam sekiz yeni film sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. Korkudan animasyona, dramdan komediye, aksiyondan aile filmlerine kadar geniş bir yelpazede yapımlar sinema salonlarını renklendiriyor. İşte bu hafta vizyonda olan filmler ve merak edilen detaylar…
BU HAFTA VİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR?
2 Ocak 2026 haftasında gösterime giren yeni filmler ve öne çıkan özellikleri şöyle:
Babil-i Cin 2
- Tür: Korku
- Oyuncular: Tuğçe Nalbantoğlu, Atay Demirtaşlı, Gülsüm Öykü Doğrugiden
- Yönetmen: Anastasiya Düz
- Konu: Yatalak babaannesi için bakıcı tutan Defne’nin, eve gelen bakıcı ile birlikte ortaya çıkan kötücül varlıklarla verdiği ölümcül mücadele anlatılıyor.
- Vizyon Tarihi: 2 Ocak 2026
D.I.S.C.O.
- Tür: Aksiyon – Komedi
- Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar
- Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
- Konu: İstihbarat teşkilatından uzaklaştırılan ajan Ertan ve onun gerçek kimliğini öğrenen Zafer’in macera dolu hikâyesini konu alıyor.
Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk
- Tür: Animasyon – Fantastik – Macera
- Yönetmen: Chao Zhang
- Konu: Bilimsel denizaltı Comma’nın okyanusun merkezine uzanan heyecan dolu yolculuğu anlatılıyor.
- Vizyon Tarihi: 2 Ocak 2026
Kiralık Aile (Rental Family)
- Tür: Dram – Komedi
- Oyuncular: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto
- Yönetmen: Hikari
- Konu: Tokyo’da geçen film, hayatta bir amaç bulmaya çalışan Amerikalı bir aktörün, Japonya’da “kiralık aile” ajansında çalışmaya başlamasıyla gelişen sıra dışı hikâyesini anlatıyor.
- Vizyon Tarihi: 2 Ocak 2026
Lumi'nin Kayıp Yumurtası
- Tür: Animasyon
- Oyuncular: Şeyma Nur Esen, Zülfü Hamit Altın, Serkan Dokan
- Yönetmen: Mustafa Nebi Filik
- Konu: Türünün devamı için tek umudu olan yumurtasını kaybeden son dinozor Lumi ile ona yardım eden Can’ın dostluğunu işliyor.
Maşa ile Koca Ayıcıklar
- Tür: Aile – Komedi – Macera
- Oyuncular: Vitaliya Kornienko, Lyudmila Artemeva, Mikhail Orlov
- Yönetmen: Antonina Ruzhe
- Konu: Ormanda büyü sonucu keçiye dönüşen kardeşi Vanya’yı kurtarmaya çalışan Maşa ve ona yardım eden üç ayının serüveni anlatılıyor.
Muhteşem Marty (Marty Supreme)
- Tür: Dram – Komedi – Spor
- Oyuncular: Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow
- Yönetmen: Josh Safdie
- Konu: Ciddiye alınmayan genç masa tenisi oyuncusu Marty’nin “kazanmak” uğruna yaptıkları ve sonuçları merkeze alınıyor.
Sessiz Gece, Kanlı Gece (Silent Night, Deadly Night)
- Tür: Korku
- Oyuncular: Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown
- Yönetmen: Mike P. Nelson
- Konu: Küçükken ailesinin Noel Baba kıyafetli biri tarafından öldürülmesine tanık olan bir adamın yıllar sonra aynı kostümle intikam yolculuğu anlatılıyor.
BU HAFTA VİZYONDAKİ FİLMLER – ÖZET TABLO
|Film Adı
|Tür
|Vizyon Tarihi
|Babil-i Cin 2
|Korku
|2 Ocak 2026
|D.I.S.C.O.
|Aksiyon – Komedi
|2 Ocak 2026
|Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk
|Animasyon
|2 Ocak 2026
|Kiralık Aile
|Dram – Komedi
|2 Ocak 2026
|Lumi'nin Kayıp Yumurtası
|Animasyon
|2 Ocak 2026
|Maşa ile Koca Ayıcıklar
|Aile – Komedi
|2 Ocak 2026
|Muhteşem Marty
|Dram – Komedi – Spor
|2 Ocak 2026
|Sessiz Gece, Kanlı Gece
|Korku
|2 Ocak 2026
Bu hafta vizyona kaç yeni film girdi?
Bu hafta sinemalarda toplam 8 yeni film vizyona girdi.
Bu hafta vizyonda hem yerli hem yabancı film var mı?
Evet, beşi yabancı üçü yerli yapım olmak üzere geniş bir film seçkisi sinemalarda gösterimde.
Aile ve çocuklara uygun film seçenekleri var mı?
Harika Kanatlar, Lumi'nin Kayıp Yumurtası ve Maşa ile Koca Ayıcıklar aileler ve çocuklar için öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.
Korku filmi arayanlar için hangi yapımlar var?
Korku türünü sevenler için Babil-i Cin 2 ve Sessiz Gece, Kanlı Gece dikkat çeken filmler arasında.
Bu hafta vizyonda geniş tür yelpazesiyle izleyicilere farklı deneyimler sunan 8 yeni film sinemaseverlerle buluşuyor. Korku, komedi, dram, animasyon ve aksiyon türlerindeki bu yapımlar, sinemalarda dolu dolu bir hafta sonu atmosferi yaşatacak gibi görünüyor. Hangi filmi izleyeceğinize karar verirken bu liste size rehber olacak.