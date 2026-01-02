Vizyona Giren Yeni Filmler Listesi | Bu Hafta 8 Yeni Film Gösterimde (Ocak 2026)

Vizyona giren yeni filmler sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Bu hafta sonu beşi yabancı, üçü yerli olmak üzere toplam sekiz yeni film sinemalarda izleyiciyle buluşuyor. Korkudan animasyona, dramdan komediye, aksiyondan aile filmlerine kadar geniş bir yelpazede yapımlar sinema salonlarını renklendiriyor. İşte bu hafta vizyonda olan filmler ve merak edilen detaylar…

BU HAFTA VİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR?

2 Ocak 2026 haftasında gösterime giren yeni filmler ve öne çıkan özellikleri şöyle:

Babil-i Cin 2

Tür: Korku

Korku Oyuncular: Tuğçe Nalbantoğlu, Atay Demirtaşlı, Gülsüm Öykü Doğrugiden

Tuğçe Nalbantoğlu, Atay Demirtaşlı, Gülsüm Öykü Doğrugiden Yönetmen: Anastasiya Düz

Anastasiya Düz Konu: Yatalak babaannesi için bakıcı tutan Defne’nin, eve gelen bakıcı ile birlikte ortaya çıkan kötücül varlıklarla verdiği ölümcül mücadele anlatılıyor.

D.I.S.C.O.

Tür: Aksiyon – Komedi

Aksiyon – Komedi Oyuncular: Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar

Giray Altınok, Kerem Özdoğan, Özge Özacar Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Ömer Faruk Sorak Konu: İstihbarat teşkilatından uzaklaştırılan ajan Ertan ve onun gerçek kimliğini öğrenen Zafer’in macera dolu hikâyesini konu alıyor.

Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk

Tür: Animasyon – Fantastik – Macera

Animasyon – Fantastik – Macera Yönetmen: Chao Zhang

Chao Zhang Konu: Bilimsel denizaltı Comma’nın okyanusun merkezine uzanan heyecan dolu yolculuğu anlatılıyor.

Kiralık Aile (Rental Family)

Tür: Dram – Komedi

Dram – Komedi Oyuncular: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto

Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto Yönetmen: Hikari

Hikari Konu: Tokyo’da geçen film, hayatta bir amaç bulmaya çalışan Amerikalı bir aktörün, Japonya’da “kiralık aile” ajansında çalışmaya başlamasıyla gelişen sıra dışı hikâyesini anlatıyor.

Lumi'nin Kayıp Yumurtası

Tür: Animasyon

Animasyon Oyuncular: Şeyma Nur Esen, Zülfü Hamit Altın, Serkan Dokan

Şeyma Nur Esen, Zülfü Hamit Altın, Serkan Dokan Yönetmen: Mustafa Nebi Filik

Mustafa Nebi Filik Konu: Türünün devamı için tek umudu olan yumurtasını kaybeden son dinozor Lumi ile ona yardım eden Can’ın dostluğunu işliyor.

Maşa ile Koca Ayıcıklar

Tür: Aile – Komedi – Macera

Aile – Komedi – Macera Oyuncular: Vitaliya Kornienko, Lyudmila Artemeva, Mikhail Orlov

Vitaliya Kornienko, Lyudmila Artemeva, Mikhail Orlov Yönetmen: Antonina Ruzhe

Antonina Ruzhe Konu: Ormanda büyü sonucu keçiye dönüşen kardeşi Vanya’yı kurtarmaya çalışan Maşa ve ona yardım eden üç ayının serüveni anlatılıyor.

Muhteşem Marty (Marty Supreme)

Tür: Dram – Komedi – Spor

Dram – Komedi – Spor Oyuncular: Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow

Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow Yönetmen: Josh Safdie

Josh Safdie Konu: Ciddiye alınmayan genç masa tenisi oyuncusu Marty’nin “kazanmak” uğruna yaptıkları ve sonuçları merkeze alınıyor.

Sessiz Gece, Kanlı Gece (Silent Night, Deadly Night)

Tür: Korku

Korku Oyuncular: Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown

Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown Yönetmen: Mike P. Nelson

Mike P. Nelson Konu: Küçükken ailesinin Noel Baba kıyafetli biri tarafından öldürülmesine tanık olan bir adamın yıllar sonra aynı kostümle intikam yolculuğu anlatılıyor.

BU HAFTA VİZYONDAKİ FİLMLER – ÖZET TABLO

Film Adı Tür Vizyon Tarihi Babil-i Cin 2 Korku 2 Ocak 2026 D.I.S.C.O. Aksiyon – Komedi 2 Ocak 2026 Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk Animasyon 2 Ocak 2026 Kiralık Aile Dram – Komedi 2 Ocak 2026 Lumi'nin Kayıp Yumurtası Animasyon 2 Ocak 2026 Maşa ile Koca Ayıcıklar Aile – Komedi 2 Ocak 2026 Muhteşem Marty Dram – Komedi – Spor 2 Ocak 2026 Sessiz Gece, Kanlı Gece Korku 2 Ocak 2026

Bu hafta vizyona kaç yeni film girdi?

Bu hafta sinemalarda toplam 8 yeni film vizyona girdi.

Bu hafta vizyonda hem yerli hem yabancı film var mı?

Evet, beşi yabancı üçü yerli yapım olmak üzere geniş bir film seçkisi sinemalarda gösterimde.

Aile ve çocuklara uygun film seçenekleri var mı?

Harika Kanatlar, Lumi'nin Kayıp Yumurtası ve Maşa ile Koca Ayıcıklar aileler ve çocuklar için öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.

Korku filmi arayanlar için hangi yapımlar var?

Korku türünü sevenler için Babil-i Cin 2 ve Sessiz Gece, Kanlı Gece dikkat çeken filmler arasında.

Bu hafta vizyonda geniş tür yelpazesiyle izleyicilere farklı deneyimler sunan 8 yeni film sinemaseverlerle buluşuyor. Korku, komedi, dram, animasyon ve aksiyon türlerindeki bu yapımlar, sinemalarda dolu dolu bir hafta sonu atmosferi yaşatacak gibi görünüyor. Hangi filmi izleyeceğinize karar verirken bu liste size rehber olacak.