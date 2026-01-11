Vladimir Topal İstanbul’da

Mahir KANAAT

Uluslararası alanda tanınan ressam Vladimir Topal, Evrim Sanat Galerisi’nin ev sahipliğinde, İstanbul Maltepe’deki Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Topal’ın doğaya ve nesnelere ilişkin özgün görsel yaklaşımını yansıtan tuval üzeri yağlı boya eserlerden oluşuyor. Sergide, Kanada’nın Ontario bölgesine özgü kırsal manzaralar, dinginlik ve doğal ritim duygusuyla ele alınıyor. Topal’ın eserlerinde Toronto parklarının doğal güzellikleri ile GTA (Greater Toronto Area) bölgesindeki tarım ve yeşil alanlar, doğanın sakin ve yalın atmosferiyle bütünleşerek izleyiciye aktarılıyor. Vladimir Topal’ın kişisel sergisi, 16 Ocak’a kadar Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir. Sanatseverler, ücretsiz olarak Topal’ın dünyasını keşfedebilirler.