VOA Kürtçe servisi yayın hayatını noktaladı

Amerika'nın Sesi (VOA) Kürtçe servisi 33 yıl sonra, yayın hayatına son verme kararı aldı.

VOA Kürtçe’de çalışan gazeteci Robin Reşvan (Mutlu Civiroğlu) yayının sona ermesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kapatma kararı nedeniyle üzgün olduğunu belirten Robin Reşvan, "16 yıl sonra, Voice of America'daki işim bugün resmen sona erdi. Bugün, Voice of America'nın 639 çalışanına işten çıkarıldıkları söylendi" dedi.

TEMEL: BÜYÜK BİR YANLIŞ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayyip Temel de VOA Kürtçe’nin kapatılmasına tepki gösterdi.

X hesabından Kürtçe paylaşım yapan Temel, kararın Washinton yönetiminin büyük bir yanlışı olduğunu söyledi. Temel, "33 yıl Kürtçe yayın yapan Amerika'nın Sesi Televizyon ve Radyosu, yayınını tamamen durdurdu. Bu karar Washington hükümetinin büyük bir yanlışıdır" ifadelerini kullandı.

Amerika'nın Sesi (Dengê Amerîka), Kürtçe’nin Kurmanci ve Sorani lehçesinde radyo yayıncılığı yapıyordu.

VOA TÜRKÇE ÇALIŞANLARI İDARİ İZNE ÇIKARILMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamenin ardından Amerika'nın Sesi'nde (Voice of America-VOA) çalışan gazeteciler zorunlu idari izne çıkarıldı.

Mart ayında yayınlanan kararname sonrası Amerika’nın Sesi’nde Türkçe servisinde çalışan gazetecilerin e-posta hesaplarına ve binaya erişimlerine engel getirilmişti

Amerika’nın Sesi Türkçe internet sayfasına 15 Mart itibarıyla yeni haber girişi durmuştu.