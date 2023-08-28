VOA Türkçe'ye erişim engeli getirildi

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talebiyle gerekli lisans alımını gerçekleştirmediği gerekçesiyle, VOA Türkçe’ye erişim engellendi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talebiyle gerekli lisans alımını gerçekleştirmediği gerekçesiyle, VOA Türkçe’ye erişim engellendi. RTÜK tarafından, yayın lisansı almadan voaturkce.com alan adı üzerinden yayın hizmeti sunduğu tespit edilen uluslararası haber kuruluşu Voice of America’ya lisans ücretini ödemesi ya da hizmetine son vermesi için 72 saat süre verilmişti.

Gerekli lisans alımını gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle, RTÜK’ün talebiyle; VOA Türkçe’nin voaturkce.com alan adı Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/7237 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Gelişme, İfade Özgürlüğü Derneği'nin Türkiye'de erişime engellenen sitelerle ilgili raporlama yapan EngelliWeb adlı hesabından duyuruldu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) talebiyle, yayın lisansı almadan internet üzerinden yayın hizmeti sunduğu gerekçesiyle, @VOATurkce'ye Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Ağustos 2023 tarihli ve 2023/7237 sayılı kararıyla erişim engellendi. https://t.co/VkL4jtlkWT pic.twitter.com/CRYdxeY9P4

— EngelliWeb (@engelliweb) August 28, 2023