Vodafone, 411 milyon avro zarar açıkladı
Vodafone, Almanya ve Romanya’daki değer düşüklüğü giderleri nedeniyle 2025 mali yılı için 411 milyon avro zarar açıkladı. Şirket, gelecek yıl Almanya operasyonlarında toparlanma ve satışlarda yeniden büyüme bekliyor.
Kaynak: AA
Vodafone, 2025 mali yılı için 411 milyon avro zarar açıkladı.
Şirketin 2025 mali yılına ilişkin yayımladığı öncü finansal rakamlarına göre, Vodafone'un gelirleri yıllık bazda yüzde 2 artış gösterdi.
Ancak 2024 mali yılında yaklaşık 3,7 milyar avro kar eden şirket bu yıl için 411 milyon avro zarar açıkladı.
ALMANYA VE ROMANYA ETKİSİ
Söz konusu zarar, Vodafone'un Almanya ve Romanya'daki faaliyetlerine ilişkin toplam 4,5 milyar avroluk değer düşüklüğü giderlerinin etkisiyle gerçekleşti.
ALMANYA'DA TOPARLANMA UMUDU VE HİSSE GERİ ALIMI
Öte yandan şirket, Almanya operasyonunda yaşanan zorlukların gelecek yıl itibarıyla hafiflemesini ve satışlarda yeniden büyüme bekliyor.
Vodafone, 2 milyar avroluk yeni hisse geri alım programı yapacağını da duyurdu.