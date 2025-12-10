Vodafone Sultanlar Ligi 10. Hafta Başlıyor: Hangi Maç Ne Zaman?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 10. hafta heyecanı başlıyor. 10-11 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak maç programı voleybol severler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Beşiktaş – Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe – VakıfBank karşılaşmaları büyük ilgi görüyor. Peki Sultanlar Ligi 10. hafta maçları ne zaman, hangi kanalda ve bugün hangi maçlar var? İşte en merak edilen detaylar…

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 10. HAFTA PROGRAMI

10. hafta müsabakaları 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak ve bazı karşılaşmalar TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca çeşitli maçlar TVF Voleybol TV üzerinden takip edilebilecek.

Tarih Saat Maç Yayın 10.12.2025 14:00 Bahçelievler Bld. – Göztepe TRT Spor Yıldız 10.12.2025 18:00 Nilüfer Bld. Eker – İlbank TVF Voleybol TV 10.12.2025 18:30 Beşiktaş – Eczacıbaşı Dynavit TVF Voleybol TV 10.12.2025 19:00 Aras Kargo – Kuzeyboru TVF Voleybol TV 11.12.2025 15:00 Türk Hava Yolları – Aydın BBSK TRT Spor Yıldız 11.12.2025 18:00 Zeren Spor – Galatasaray Daikin TVF Voleybol TV 11.12.2025 19:30 Fenerbahçe Medicana – VakıfBank TRT Spor

BUGÜN SULTANLAR LİGİ'NDE HANGİ MAÇLAR VAR?

Günlük program voleybol severler tarafından yoğun şekilde aranıyor. Özellikle Sultanlar Ligi bugün hangi maçlar var sorusu her hafta gündemde yer alıyor. Program akışını TRT Spor Yıldız ve TVF yayınları üzerinden takip edebilirsiniz.

CANLI YAYIN: HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Bahçelievler – Göztepe ve Türk Hava Yolları – Aydın karşılaşmaları TRT Spor Yıldız’da izlenebilecek. Bunun yanı sıra Beşiktaş – Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi TVF Voleybol TV ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe – VakıfBank karşılaşması ise TRT Spor ekranlarında oynanacak.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALARI

Beşiktaş – Eczacıbaşı Dynavit

Fenerbahçe Medicana – VakıfBank

Zeren Spor – Galatasaray Daikin.

Beşiktaş – Eczacıbaşı Dynavit maçı saat kaçta?

Beşiktaş – Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 18:30’da başlayacaktır.

Fenerbahçe – VakıfBank maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana – VakıfBank karşılaşması TRT Spor ekranlarında yayınlanacaktır.

Galatasaray Daikin bugün maç oynayacak mı?

Galatasaray Daikin, Zeren Spor ile 11 Aralık saat 18:00’de karşılaşacaktır.

Kuzeyboru maçı hangi kanalda?

Aras Kargo – Kuzeyboru mücadelesi TVF Voleybol TV’de yayınlanacaktır.

Sultanlar Ligi yayın akışı nasıl takip edilir?

TRT Spor ve TVF yayın akışları üzerinden güncel program kontrol edilebilir.

Türk Hava Yolları – Aydın maçı canlı yayın var mı?

Evet, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacaktır.

Vodafone Sultanlar Ligi 10. hafta birbirinden önemli karşılaşmalara sahne olacak. Özellikle zirveyi yakından ilgilendiren maçlar TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV platformlarından canlı olarak takip edilebilecek. Haftanın programını yakından izlemek isteyen voleybol severler, yayın akışını sürekli güncel olarak kontrol edebilir.