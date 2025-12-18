Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi'ne bu hafta sonu maçlar hangi gün ve saat kaçta? Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı, Beşiktaş ve Galatasaray'ın maçları saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki salonlarda oynanacak maçlarda Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor gibi ligin devleri sahne alacak. Haftanın maç programı, yayın akışı ve tüm sorulan detaylar spor severler tarafından merakla araştırılıyor.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI
|Tarih
|Saat
|Yayın
|Salon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|21.12.2025
|14:00
|TVF Voleybol TV
|Aksaray Spor Salonu (Aksaray)
|Kuzeyboru
|Beşiktaş
|21.12.2025
|14:00
|TVF Voleybol TV
|TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu (Ankara)
|İlbank
|Zeren Spor
|21.12.2025
|15:00
|TVF Voleybol TV
|Mimar Sinan (Aydın)
|Aydın Büyükşehir Belediyespor
|Eczacıbaşı Dynavit
|21.12.2025
|14:00
|TVF Voleybol TV
|Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul)
|Fenerbahçe Medicana
|Nilüfer Belediyespor Eker
|21.12.2025
|16:00
|TVF Voleybol TV
|Hasan Doğan (İstanbul)
|Bahçelievler Bld.
|Aras Kargo
|21.12.2025
|14:30
|TRT Spor Yıldız
|VakıfBank Spor Sarayı (İstanbul)
|VakıfBank
|Türk Hava Yolları
|21.12.2025
|17:00
|TRT Spor Yıldız
|TVF Atatürk Voleybol Salonu (İzmir)
|Göztepe
|Galatasaray Daikin
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALARI
Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Belediyespor Eker
Sarı-lacivertliler, Burhan Felek’te taraftarı önünde kritik bir maça çıkacak. Mücadele saat 14:00’te başlayacak ve TVF Voleybol TV’den canlı yayınlanacak.
VakıfBank – Türk Hava Yolları
Haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan karşılaşma 14:30’da TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak.
Göztepe – Galatasaray Daikin
İzmir’de oynanacak bu mücadele saat 17:00’de TRT Spor Yıldız tarafından canlı olarak yayınlanacak.
13. HAFTA YAYIN AKIŞI
- TVF Voleybol TV → Kuzeyboru – Beşiktaş
- TVF Voleybol TV → İlbank – Zeren Spor
- TVF Voleybol TV → Aydın BŞB – Eczacıbaşı Dynavit
- TVF Voleybol TV → Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Bld. Eker
- TVF Voleybol TV → Bahçelievler Bld. – Aras Kargo
- TRT Spor Yıldız → VakıfBank – THY
- TRT Spor Yıldız → Göztepe – Galatasaray Daikin
Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta maçları ne zaman?
Tüm karşılaşmalar 21 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak.
Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?
TVF Voleybol TV’de 5 maç, TRT Spor Yıldız’da ise 2 maç canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta?
Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Bld. Eker maçı saat 14:00’te Burhan Felek’te oynanacak.
VakıfBank ve Galatasaray hangi kanalda?
VakıfBank ve Galatasaray Daikin maçları TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak.
Vodafone Sultanlar Ligi 13. haftada hem üst sıraları hem de düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçlara sahne olacak. Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Galatasaray Daikin ve Türk Hava Yolları gibi güçlü ekiplerin parkeye çıkacağı günde voleybol heyecanı TVF Voleybol TV ve TRT Spor Yıldız ekranlarında tüm gün sürecek.