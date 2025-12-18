Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan 13. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki salonlarda oynanacak maçlarda Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları ve Nilüfer Belediyespor gibi ligin devleri sahne alacak. Haftanın maç programı, yayın akışı ve tüm sorulan detaylar spor severler tarafından merakla araştırılıyor.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Tarih Saat Yayın Salon Ev Sahibi Deplasman 21.12.2025 14:00 TVF Voleybol TV Aksaray Spor Salonu (Aksaray) Kuzeyboru Beşiktaş 21.12.2025 14:00 TVF Voleybol TV TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu (Ankara) İlbank Zeren Spor 21.12.2025 15:00 TVF Voleybol TV Mimar Sinan (Aydın) Aydın Büyükşehir Belediyespor Eczacıbaşı Dynavit 21.12.2025 14:00 TVF Voleybol TV Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul) Fenerbahçe Medicana Nilüfer Belediyespor Eker 21.12.2025 16:00 TVF Voleybol TV Hasan Doğan (İstanbul) Bahçelievler Bld. Aras Kargo 21.12.2025 14:30 TRT Spor Yıldız VakıfBank Spor Sarayı (İstanbul) VakıfBank Türk Hava Yolları 21.12.2025 17:00 TRT Spor Yıldız TVF Atatürk Voleybol Salonu (İzmir) Göztepe Galatasaray Daikin

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN KARŞILAŞMALARI

Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Belediyespor Eker

Sarı-lacivertliler, Burhan Felek’te taraftarı önünde kritik bir maça çıkacak. Mücadele saat 14:00’te başlayacak ve TVF Voleybol TV’den canlı yayınlanacak.

VakıfBank – Türk Hava Yolları

Haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan karşılaşma 14:30’da TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak.

Göztepe – Galatasaray Daikin

İzmir’de oynanacak bu mücadele saat 17:00’de TRT Spor Yıldız tarafından canlı olarak yayınlanacak.

13. HAFTA YAYIN AKIŞI

TVF Voleybol TV → Kuzeyboru – Beşiktaş

TVF Voleybol TV → İlbank – Zeren Spor

TVF Voleybol TV → Aydın BŞB – Eczacıbaşı Dynavit

TVF Voleybol TV → Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Bld. Eker

TVF Voleybol TV → Bahçelievler Bld. – Aras Kargo

TRT Spor Yıldız → VakıfBank – THY

TRT Spor Yıldız → Göztepe – Galatasaray Daikin

Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta maçları ne zaman?

Tüm karşılaşmalar 21 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak.

Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?

TVF Voleybol TV’de 5 maç, TRT Spor Yıldız’da ise 2 maç canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Medicana maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Medicana – Nilüfer Bld. Eker maçı saat 14:00’te Burhan Felek’te oynanacak.

VakıfBank ve Galatasaray hangi kanalda?

VakıfBank ve Galatasaray Daikin maçları TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak.

Vodafone Sultanlar Ligi 13. haftada hem üst sıraları hem de düşme hattını yakından ilgilendiren kritik maçlara sahne olacak. Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Galatasaray Daikin ve Türk Hava Yolları gibi güçlü ekiplerin parkeye çıkacağı günde voleybol heyecanı TVF Voleybol TV ve TRT Spor Yıldız ekranlarında tüm gün sürecek.