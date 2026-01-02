Vodafone Sultanlar Ligi 14. Hafta: Maçlar Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta maçlarıyla birlikte ligin ikinci yarısı başlıyor. Voleybolseverlerin merak ettiği en önemli sorular ise netleşti: Bu haftanın maçları ne zaman oynanacak?, hangi maç saat kaçta? ve Sultanlar Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin, Eczacıbaşı Dynavit ve ligin zirvesini yakından ilgilendiren Vakıfbank – Zerenspor maçıyla ilgili tüm detaylar belli oldu.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 14. HAFTA MAÇ PROGRAMI

3 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak maçların yayın bilgileri, saatleri ve salonları şöyle:

Tarih Saat Yayın Ev Sahibi Konuk Takım 03 Ocak 2026 14:00 TRT Spor Yıldız Kuzeyboru Eczacıbaşı Dynavit 03 Ocak 2026 14:00 TVF Voleybol TV İlbank Beşiktaş 03 Ocak 2026 15:00 TVF Voleybol TV Aydın B.Şehir Belediyespor Galatasaray Daikin 03 Ocak 2026 16:00 TRT Spor Yıldız Fenerbahçe Medicana Aras Kargo 03 Ocak 2026 16:00 TVF Voleybol TV Bahçelievler Bld. Türk Hava Yolları 03 Ocak 2026 18:00 TVF Voleybol TV Nilüfer Bld. Eker Göztepe 03 Ocak 2026 18:00 TRT Spor Yıldız Vakıfbank Zeren Spor

HAFTANIN EN ÖNEMLİ MAÇI: VAKIFBANK – ZERENSPOR

14. haftanın en dikkat çeken karşılaşması Vakıfbank – Zerenspor mücadelesi olacak. Bu dev maç 3 Ocak 2026 Cumartesi saat 18:00’de oynanacak ve karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÜÇ BÜYÜKLERİN MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eczacıbaşı Dynavit – Kuzeyboru maçı saat 14:00 , canlı yayın TRT Spor Yıldız .

– Kuzeyboru maçı saat , canlı yayın . Galatasaray Daikin , saat 15:00’te Aydın deplasmanında. Yayın: TVF Voleybol TV .

, saat Aydın deplasmanında. Yayın: . Fenerbahçe Medicana, saat 16:00’da Aras Kargo ile karşılaşacak. Yayın: TRT Spor Yıldız.

Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta maçları ne zaman?

Tüm karşılaşmalar 3 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe Medicana maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana – Aras Kargo maçı TRT Spor Yıldız’da canlı yayınlanacak.

Galatasaray Daikin maçı saat kaçta?

Galatasaray Daikin, saat 15:00’te Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısına çıkacak.

Haftanın en önemli maçı hangisi?

Vakıfbank – Zerenspor maçı haftanın en kritik karşılaşması olarak öne çıkıyor.

Vodafone Sultanlar Ligi 14. hafta voleybolseverlere dolu dolu bir gün yaşatacak. Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin ve Eczacıbaşı Dynavit’in kritik mücadeleleri ile Vakıfbank – Zerenspor maçı zirve yarışında belirleyici olacak. Maç saatleri ve yayın kanalları netleşirken, heyecan tüm Türkiye’de ekranlara taşınacak.