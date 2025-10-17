Vodafone Sultanlar Ligi 2. Hafta maçları ne zaman ve hangi kanalda? Fikstür, yayın bilgileri ve detaylar

Vodafone Sultanlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye’nin en üst düzey kadın voleybol ligi olan Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmaları, 18-19 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe , Vakıfbank , Eczacıbaşı, Galatasaray gibi dev kulüpler yeniden parkede olacak. İşte tüm maç programı, yayın kanalları ve haftanın öne çıkan mücadeleleri...

2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Vodafone Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında hem dev derbiler hem de kritik puan mücadeleleri voleybolseverleri bekliyor. TRT Spor ve TVF Voleybol TV ekranlarından canlı yayınlanacak maçlar, sporseverleri ekran başına kilitleyecek.

Tarih Maç Saat Yayın 18 Ekim Cumartesi İlbank - Eczacıbaşı 15.00 TRT Spor 18 Ekim Cumartesi Vakıfbank - Beşiktaş 17.00 TRT Spor 18 Ekim Cumartesi Kuzeyboru - Galatasaray 18.00 TVF Voleybol TV 19 Ekim Pazar Fenerbahçe - THY 13.00 TRT Spor 19 Ekim Pazar Aydın - Göztepe 15.00 TVF Voleybol TV 19 Ekim Pazar Bahçelievler - Zeren 16.00 TVF Voleybol TV 19 Ekim Pazar Nilüfer - Aras 18.00 TVF Voleybol TV

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Fenerbahçe - THY maçı, haftanın en dikkat çekici mücadelesi olarak öne çıkıyor. İki güçlü kadronun karşılaşması, ligin zirvesi açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe’nin yıldız oyuncuları evinde avantajlı başlarken, THY bu sezonda başarısını üst sıralara taşımak istiyor.

İlbank - Eczacıbaşı karşılaşması da genç yetenekler ile tecrübeli yıldızların mücadelesine sahne olacak. Eczacıbaşı, ilk haftadaki etkili performansını sürdürerek galibiyet serisini hedefliyor.

Vakıfbank - Beşiktaş maçı ise iki köklü kulübü karşı karşıya getirecek. Beşiktaş bu maçta sürpriz peşinde.

MAÇLAR NEREDE YAYINLANACAK?

TRT Spor : İlbank - Eczacıbaşı, Vakıfbank - Beşiktaş, Fenerbahçe - THY

: İlbank - Eczacıbaşı, Vakıfbank - Beşiktaş, Fenerbahçe - THY TVF Voleybol TV (YouTube): Kuzeyboru - Galatasaray, Aydın - Göztepe, Bahçelievler - Zeren, Nilüfer - Aras

Voleybol tutkunları, TRT Spor ekranlarından ulusal yayınları izlerken, TVF Voleybol TV’nin YouTube kanalında ise tüm maçlara ücretsiz erişim sağlayabilecek.

