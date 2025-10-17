Vodafone Sultanlar Ligi 2. Hafta maçları ne zaman ve hangi kanalda? Fikstür, yayın bilgileri ve detaylar
Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta maçları ne zaman ve hangi kanalda? Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Vakıfbank, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçları hangi gün ve ne zaman oynanacak? Tüm detaylar haberimizde.
Vodafone Sultanlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye’nin en üst düzey kadın voleybol ligi olan Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmaları, 18-19 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı, Galatasaray gibi dev kulüpler yeniden parkede olacak. İşte tüm maç programı, yayın kanalları ve haftanın öne çıkan mücadeleleri...
2. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Vodafone Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında hem dev derbiler hem de kritik puan mücadeleleri voleybolseverleri bekliyor. TRT Spor ve TVF Voleybol TV ekranlarından canlı yayınlanacak maçlar, sporseverleri ekran başına kilitleyecek.
|Tarih
|Maç
|Saat
|Yayın
|18 Ekim Cumartesi
|İlbank - Eczacıbaşı
|15.00
|TRT Spor
|18 Ekim Cumartesi
|Vakıfbank - Beşiktaş
|17.00
|TRT Spor
|18 Ekim Cumartesi
|Kuzeyboru - Galatasaray
|18.00
|TVF Voleybol TV
|19 Ekim Pazar
|Fenerbahçe - THY
|13.00
|TRT Spor
|19 Ekim Pazar
|Aydın - Göztepe
|15.00
|TVF Voleybol TV
|19 Ekim Pazar
|Bahçelievler - Zeren
|16.00
|TVF Voleybol TV
|19 Ekim Pazar
|Nilüfer - Aras
|18.00
|TVF Voleybol TV
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
Fenerbahçe - THY maçı, haftanın en dikkat çekici mücadelesi olarak öne çıkıyor. İki güçlü kadronun karşılaşması, ligin zirvesi açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe’nin yıldız oyuncuları evinde avantajlı başlarken, THY bu sezonda başarısını üst sıralara taşımak istiyor.
İlbank - Eczacıbaşı karşılaşması da genç yetenekler ile tecrübeli yıldızların mücadelesine sahne olacak. Eczacıbaşı, ilk haftadaki etkili performansını sürdürerek galibiyet serisini hedefliyor.
Vakıfbank - Beşiktaş maçı ise iki köklü kulübü karşı karşıya getirecek. Beşiktaş bu maçta sürpriz peşinde.
MAÇLAR NEREDE YAYINLANACAK?
- TRT Spor: İlbank - Eczacıbaşı, Vakıfbank - Beşiktaş, Fenerbahçe - THY
- TVF Voleybol TV (YouTube): Kuzeyboru - Galatasaray, Aydın - Göztepe, Bahçelievler - Zeren, Nilüfer - Aras
Voleybol tutkunları, TRT Spor ekranlarından ulusal yayınları izlerken, TVF Voleybol TV’nin YouTube kanalında ise tüm maçlara ücretsiz erişim sağlayabilecek.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Vodafone Sultanlar Ligi 2. hafta maçları ne zaman başlıyor?
Maçlar 18 Ekim Cumartesi günü başlayacak ve 19 Ekim Pazar günü tamamlanacak.
Fenerbahçe - THY maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe - THY maçı 19 Ekim Pazar günü saat 13.00’te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray, 18 Ekim Cumartesi günü Kuzeyboru ile karşılaşacak. Maç TVF Voleybol TV YouTube kanalında yayınlanacak.
Maçları ücretsiz izlemek mümkün mü?
Evet, TVF Voleybol TV’nin YouTube kanalındaki maçlar ücretsiz olarak canlı izlenebilir.