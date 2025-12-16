Vodafone Sultanlar Ligi: Beşiktaş - Aydın BŞB voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kadınlar Sultanlar Ligi’nde alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadele oynanıyor. Beşiktaş, ligin 11. hafta programı kapsamında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geliyor. Voleybolseverler ise maçın tarihini, saatini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor.

BEŞİKTAŞ - AYDIN BŞB MAÇI NE ZAMAN?

Kadınlar Sultanlar Ligi mücadelesi, 17 Aralık günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - AYDIN BŞB MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - AYDIN BŞB MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Aydın BŞB maçı, TVF Voleybol TV YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Maç bilgileri

Maç Beşiktaş - Aydın Büyükşehir Belediyespor Organizasyon Kadınlar Sultanlar Ligi Tarih 17 Aralık Saat 17:00 Canlı Yayın TVF Voleybol TV (YouTube)

PUAN DURUMU: BEŞİKTAŞ VE AYDIN BŞB

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki durumu, mücadelenin önemini açıkça ortaya koyuyor.

# Takım O G M A:V P 9 Beşiktaş 11 3 8 13:26 11 10 Aydın BŞB 11 3 8 15:27 10

Her iki takım da ligde 3 galibiyet ile alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor. Beşiktaş, sahasında oynayacağı bu karşılaşmayı kazanarak puan farkını açmayı hedeflerken, Aydın BŞB ise deplasmandan galibiyetle ayrılarak sıralamada rakibinin önüne geçmek istiyor.

Kadınlar Sultanlar Ligi’nde oynanacak Beşiktaş - Aydın BŞB karşılaşması, 17 Aralık günü saat 17:00'de, TVF Voleybol TV YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Alt sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele, haftanın sonucu merakla beklenen maçları arasında yer alıyor.