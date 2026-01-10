Vodafone Sultanlar Ligi | Beşiktaş - VakıfBank Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş – VakıfBank maçı için geri sayım başladı. Ligin zirvesini ve üst sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele, voleybolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

İstanbul’da oynanacak olan karşılaşma, hem şampiyonluk yarışında söz sahibi olan VakıfBank hem de güçlü rakiplere karşı sürpriz sonuçlar almak isteyen Beşiktaş açısından kritik önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ - VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak olan Beşiktaş – VakıfBank karşılaşması, 11 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ - VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA?

İki takım arasındaki mücadele, saat 14:00’te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafone Sultanlar Ligi Beşiktaş – VakıfBank maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda oynanacak. Salon, daha önce birçok önemli Sultanlar Ligi ve Avrupa maçına ev sahipliği yaptı.

MAÇ BİLGİLERİ (ÖZET)

Bilgi Detay Maç Beşiktaş – VakıfBank Tarih 11 Ocak 2026 Pazar Saat 14:00 Salon Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul) Yayın TRT Spor Yıldız

Haftanın en kritik maçlarından biri olarak gösterilen bu karşılaşma, ligdeki sıralamayı ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek mücadeleler arasında yer alıyor.