Vodafone Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı Dynavit - İlbank Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Eczacıbaşı Dynavit – İlbank mücadelesi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışında kritik konumda bulunan Eczacıbaşı Dynavit, kendi sahasında İlbank’ı konuk edecek.

İstanbul’da oynanacak bu karşılaşma, hem üst sıraları hem de play-off hattını yakından ilgilendirmesi nedeniyle voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

ECZACIBAŞI DYNAVİT - İLBANK MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak olan Eczacıbaşı Dynavit – İlbank karşılaşması, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT - İLBANK MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 18:00’de başlayacak.

ECZACIBAŞI DYNAVİT - İLBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafone Sultanlar Ligi Eczacıbaşı Dynavit – İlbank maçı, TVF Voleybol TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TVF Voleybol TV youtube adresine buradan ulaşabilirsiniz.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul Eczacıbaşı Spor Salonunda oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit, taraftarı önünde avantajlı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

MAÇ BİLGİLERİ (ÖZET)

Bilgi Detay Maç Eczacıbaşı Dynavit – İlbank Tarih 10 Ocak 2026 Cumartesi Saat 18:00 Salon Eczacıbaşı Spor Salonu (İstanbul) Yayın TVF Voleybol TV

Haftanın kritik karşılaşmalarından biri olarak gösterilen bu mücadele, lig sıralamasını ve play-off yarışını doğrudan etkileyebilecek öneme sahip.