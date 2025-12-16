Vodafone Sultanlar Ligi: Fenerbahçe Medıcana – Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri İstanbul’da oynanıyor. Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Medıcana, ligde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe’yi konuk ediyor. Voleybolseverler ise maçın tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

FENERBAHÇE MEDICANA – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi mücadelesi, 17 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.

FENERBAHÇE MEDICANA – GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TVF Voleybol TV YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Maç bilgileri (özet)

Maç Fenerbahçe Medıcana – Göztepe Organizasyon Vodafone Sultanlar Ligi Tarih 17.12.2025 Saat 19:00 Salon Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul) Canlı Yayın TVF Voleybol TV (YouTube)

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Medıcana – Göztepe karşılaşması, İstanbul’da bulunan Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. Sarı-lacivertliler, kendi sahasında taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet hedefliyor.

PUAN DURUMU: FENERBAHÇE MEDICANA VE GÖZTEPE

Karşılaşma öncesinde iki takımın ligdeki konumu, mücadelenin önemini net biçimde ortaya koyuyor.

# Takım O G M A:V P 2 Fenerbahçe 11 10 1 32:8 30 11 Göztepe 11 3 8 13:26 9

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKANLAR

Fenerbahçe Medıcana, Vodafone Sultanlar Ligi’nde bu sezon sergilediği performansla zirve yarışının en güçlü adaylarından biri konumunda. Sarı-lacivertli ekip, oynadığı 11 maçta 10 galibiyet alarak üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Göztepe ise ligde alt sıralardan uzaklaşmak adına kritik bir süreçten geçiyor. İzmir temsilcisi, deplasmanda oynayacağı bu zorlu karşılaşmadan puan ya da puanlar alarak ligde moral kazanmak istiyor.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde oynanacak Fenerbahçe Medıcana – Göztepe karşılaşması, 17 Aralık 2025 günü saat 19:00'da, TVF Voleybol TV YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Zirve ve alt sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele, haftanın sonucu merakla beklenen maçları arasında yer alıyor.