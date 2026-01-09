Vodafone Sultanlar Ligi | Galatasaray Daikin - Kuzeyboru Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Galatasaray Daikin – Kuzeyboru maçı hangi gün oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Vodafone Sultanlar Ligi’nin bu mücadelesi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yanıtlar haberimizde.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Daikin – Kuzeyboru mücadelesi için geri sayım başladı. Play-off hattını yakından ilgilendiren bu karşılaşma, voleybolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor.
İstanbul’da oynanacak mücadelede Galatasaray Daikin, taraftarı önünde avantaj yakalamayı hedeflerken, Kuzeyboru ise deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.
GALATASARAY DAİKİN - KUZEYBORU MAÇI NE ZAMAN?
Vodafone Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak olan Galatasaray Daikin – Kuzeyboru karşılaşması, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.
GALATASARAY DAİKİN - KUZEYBORU MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma, saat 19:00’da başlayacak.
GALATASARAY DAİKİN - KUZEYBORU MAÇI HANGİ KANALDA?
Vodafone Sultanlar Ligi Galatasaray Daikin – Kuzeyboru maçı, TVF Voleybol TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
TVF Voleybol TV youtube adresine buradan ulaşabilirsiniz.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Mücadele, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda oynanacak. Salon, daha önce birçok kritik Sultanlar Ligi karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.
MAÇ BİLGİLERİ (ÖZET)
|Bilgi
|Detay
|Maç
|Galatasaray Daikin – Kuzeyboru
|Tarih
|10 Ocak 2026 Cumartesi
|Saat
|19:00
|Salon
|Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul)
|Yayın
|TVF Voleybol TV
Vodafone Sultanlar Ligi Galatasaray Daikin – Kuzeyboru maçı, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 19:00’da TVF Voleybol TV ekranlarında voleybolseverlerle buluşacak.
Haftanın kritik karşılaşmalarından biri olan bu mücadele, lig sıralamasını ve play-off yarışını doğrudan etkileme potansiyeline sahip.