Vodafone Sultanlar Ligi Haftanın Maç Programı

Türkiye’nin en üst düzey kadın voleybol organizasyonu olan Vodafone Sultanlar Liginde haftanın maç programı netleşti. Şampiyonluk ve play-off yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar, 10–11 Ocak 2026 tarihlerinde voleybolseverlerle buluşacak.

Bu hafta Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank gibi ligin devleri sahne alırken, karşılaşmaların büyük bölümü TVF Voleybol TV ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

VODAFONE SULTANLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

10 Ocak 2026 Cumartesi

Saat Maç Salon Kanal 14:00 Türk Hava Yolları – Fenerbahçe Medicana Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul) TRT Spor Yıldız 15:00 Göztepe – Aydın Büyükşehir Belediyespor TVF Atatürk Voleybol Salonu (İzmir) TVF Voleybol TV 16:00 Zeren Spor – Bahçelievler Bld. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu (Ankara) TVF Voleybol TV 18:00 Eczacıbaşı Dynavit – İlbank Eczacıbaşı Spor Salonu (İstanbul) TVF Voleybol TV 19:00 Galatasaray Daikin – Kuzeyboru Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul) TVF Voleybol TV 19:30 Aras Kargo – Nilüfer Belediyespor Eker TVF Atatürk Voleybol Salonu (İzmir) TRT Spor Yıldız

11 Ocak 2026 Pazar

Saat Maç Salon Kanal 14:00 Beşiktaş – VakıfBank Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul) TRT Spor Yıldız

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmaları bu hafta iki farklı kanal üzerinden canlı yayınlanacak:

TVF Voleybol TV: Zeren Spor, Göztepe, Eczacıbaşı, Galatasaray ve bazı diğer maçlar

Zeren Spor, Göztepe, Eczacıbaşı, Galatasaray ve bazı diğer maçlar TRT Spor Yıldız: Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo ve VakıfBank maçları

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Türk Hava Yolları – Fenerbahçe Medicana ve Beşiktaş – VakıfBank karşılaşmaları, haftanın en çok merak edilen mücadeleleri arasında yer alıyor.

Ayrıca Galatasaray Daikin – Kuzeyboru maçı, play-off hattını yakından ilgilendirmesi nedeniyle dikkatle takip edilecek.

Eczacıbaşı Dynavit’in maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit – İlbank maçı, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 18:00’de TVF Voleybol TV ekranlarında yayınlanacak.

VakıfBank’ın bu haftaki maçı ne zaman?

Beşiktaş – VakıfBank karşılaşması, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 14:00’te TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Medicana’nın maçı hangi gün ve hangi kanalda?

Türk Hava Yolları – Fenerbahçe Medicana mücadelesi, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14:00’te TRT Spor Yıldız ekranlarında olacak.

Galatasaray Daikin maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray Daikin – Kuzeyboru maçı, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 19:00’da TVF Voleybol TV üzerinden canlı yayınlanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi haftanın maç programı, üst üste kritik karşılaşmalarla voleybolseverlere yüksek tempolu bir hafta sonu sunuyor.

Şampiyonluk ve play-off yarışının kızıştığı bu haftada, özellikle Fenerbahçe, VakıfBank, Eczacıbaşı ve Galatasaray maçları lig sıralaması açısından belirleyici olacak.