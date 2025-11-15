Giriş / Abone Ol
Vodafone Sultanlar Ligi Maçları Başlıyor mu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın Maçları Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta maçları, milli aranın ardından bu hafta tekrar başlıyor. Peki maçlar bugün mü başlıyor? Maçlar hangi gün başlıyor? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nın maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 15.11.2025 10:16
  • Giriş: 15.11.2025 10:16
  • Güncelleme: 15.11.2025 10:17
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan yeniden başlıyor. Ligin beşinci haftasında sahne alacak dev maçlar, hem zirve yarışının hem de sezonun gidişatının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Türkiye’nin en güçlü kadın voleybol ekipleri arasında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, VakıfBank ve Eczacıbaşı bu hafta sonu parkede mücadele verecek. Taraftarlar ise merakla, “Maçlar ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

İşte 16-17 Kasım 2025 Sultanlar Ligi 5. Hafta maç programı, saatleri, salon bilgileri ve canlı yayın kanalları...

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

TarihSaatYayınSalonEv SahibiDeplasman
16.11.202517:00TVF Voleybol TVANKARA (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)ZEREN SPORARAS KARGO
16.11.202515:00TVF Voleybol TVAYDIN (Mimar Sinan)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORVAKIFBANK
16.11.202517:00TVF Voleybol TVİSTANBUL (Beşiktaş Gain Spor Kompleksi)BEŞİKTAŞNİLÜFER BELEDİYESPOR EKER
16.11.202517:00TRT SporİSTANBUL (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)GALATASARAY DAIKINBAHÇELİEVLER BLD.
16.11.202519:30TRT SporİSTANBUL (Eczacıbaşı Spor Salonu)ECZACIBAŞI DYNAVİTFENERBAHÇE MEDICANA
16.11.202519:00TVF Voleybol TVİZMİR (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Komp.)GÖZTEPETÜRK HAVA YOLLARI
17.11.202518:30TVF Voleybol TV - Tabii SporAKSARAY (Aksaray Spor Salonu)KUZEYBORUİLBANK

Fenerbahçe Medicana'nın maçı saat kaçta ve hanagi kanalda?

  • Rakip: Eczacıbaşı Dynavit
  • Tarih: 16 Kasım 2025
  • Saat: 19:30
  • Salon: İstanbul – Eczacıbaşı Spor Salonu
  • Yayın: TRT Spor

Galatasaray Daikin'in maçı saat kaçta ve hanagi kanalda?

  • Rakip: Bahçelievler Belediyesi
  • Tarih: 16 Kasım 2025
  • Saat: 17:00
  • Salon: İstanbul – Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
  • Yayın: TRT Spor

Beşiktaş'ın maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • Rakip: Nilüfer Belediyespor Eker
  • Tarih: 16 Kasım 2025
  • Saat: 17:00
  • Salon: İstanbul – Beşiktaş Gain Spor Kompleksi
  • Yayın: TVF Voleybol TV

VakıfBank'ın maçı saat kaçta hangi kanalda?

  • Rakip: Aydın Büyükşehir Belediyespor
  • Tarih: 16 Kasım 2025
  • Saat: 15:00
  • Salon: Aydın – Mimar Sinan Spor Salonu
  • Yayın: TVF Voleybol TV

BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇI

Haftanın en çok beklenen mücadelesi, kuşkusuz Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak dev karşılaşma. Her iki takım da kadro derinliği, yabancı yıldızları ve son yıl performansları ile dikkat çekiyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu derbi niteliğindeki maç, Sultanlar Ligi’nde haftaya damgasını vuracak.

Vodafone Sultanlar Ligi bu hafta başlıyor mu?

Evet, ligin 5. hafta maçları 16-17 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’nin maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana, 16 Kasım 2025 saat 19:30’da Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Maç TRT Spor’da canlı yayınlanacak.

Galatasaray hangi kanalda oynuyor?

Galatasaray Daikin – Bahçelievler Belediyesi maçı 16 Kasım saat 17:00’de TRT Spor’da yayımlanacak.

Beşiktaş’ın maçı nerede izlenir?

Beşiktaş – Nilüfer Belediyespor Eker karşılaşması TVF Voleybol TV’den canlı izlenebilir.

VakıfBank'ın maçı saat kaçta?

VakıfBank, 16 Kasım 2025 saat 15:00’te Aydın BŞB ile karşılaşıyor.

Eczacıbaşı'nın maçı hangi kanalda?

Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Medicana maçı TRT Spor’da yayımlanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 5. hafta, hem dev derbisi hem de zorlu deplasman mücadeleleriyle nefes kesecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, VakıfBank ve Eczacıbaşı’nın sahaya çıkacağı bu hafta, şampiyonluk yarışının şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm maçların saatleri, salon bilgileri ve yayıncı kanallar belli olduğundan, voleybol severler bu heyecan dolu hafta için ekran başındaki yerlerini şimdiden alabilir.

