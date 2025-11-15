Vodafone Sultanlar Ligi Maçları Başlıyor mu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın Maçları Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan yeniden başlıyor. Ligin beşinci haftasında sahne alacak dev maçlar, hem zirve yarışının hem de sezonun gidişatının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Türkiye’nin en güçlü kadın voleybol ekipleri arasında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, VakıfBank ve Eczacıbaşı bu hafta sonu parkede mücadele verecek. Taraftarlar ise merakla, “Maçlar ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

İşte 16-17 Kasım 2025 Sultanlar Ligi 5. Hafta maç programı, saatleri, salon bilgileri ve canlı yayın kanalları...

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Tarih Saat Yayın Salon Ev Sahibi Deplasman 16.11.2025 17:00 TVF Voleybol TV ANKARA (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu) ZEREN SPOR ARAS KARGO 16.11.2025 15:00 TVF Voleybol TV AYDIN (Mimar Sinan) AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR VAKIFBANK 16.11.2025 17:00 TVF Voleybol TV İSTANBUL (Beşiktaş Gain Spor Kompleksi) BEŞİKTAŞ NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER 16.11.2025 17:00 TRT Spor İSTANBUL (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu) GALATASARAY DAIKIN BAHÇELİEVLER BLD. 16.11.2025 19:30 TRT Spor İSTANBUL (Eczacıbaşı Spor Salonu) ECZACIBAŞI DYNAVİT FENERBAHÇE MEDICANA 16.11.2025 19:00 TVF Voleybol TV İZMİR (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Komp.) GÖZTEPE TÜRK HAVA YOLLARI 17.11.2025 18:30 TVF Voleybol TV - Tabii Spor AKSARAY (Aksaray Spor Salonu) KUZEYBORU İLBANK

BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇI

Haftanın en çok beklenen mücadelesi, kuşkusuz Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak dev karşılaşma. Her iki takım da kadro derinliği, yabancı yıldızları ve son yıl performansları ile dikkat çekiyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu derbi niteliğindeki maç, Sultanlar Ligi’nde haftaya damgasını vuracak.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde 5. hafta, hem dev derbisi hem de zorlu deplasman mücadeleleriyle nefes kesecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, VakıfBank ve Eczacıbaşı’nın sahaya çıkacağı bu hafta, şampiyonluk yarışının şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm maçların saatleri, salon bilgileri ve yayıncı kanallar belli olduğundan, voleybol severler bu heyecan dolu hafta için ekran başındaki yerlerini şimdiden alabilir.