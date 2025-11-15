Vodafone Sultanlar Ligi Maçları Başlıyor mu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın Maçları Ne Zaman ve Hangi Kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta maçları, milli aranın ardından bu hafta tekrar başlıyor. Peki maçlar bugün mü başlıyor? Maçlar hangi gün başlıyor? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nın maçları hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan yeniden başlıyor. Ligin beşinci haftasında sahne alacak dev maçlar, hem zirve yarışının hem de sezonun gidişatının belirlenmesinde kritik rol oynayacak. Türkiye’nin en güçlü kadın voleybol ekipleri arasında yer alan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, VakıfBank ve Eczacıbaşı bu hafta sonu parkede mücadele verecek. Taraftarlar ise merakla, “Maçlar ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.
İşte 16-17 Kasım 2025 Sultanlar Ligi 5. Hafta maç programı, saatleri, salon bilgileri ve canlı yayın kanalları...
VODAFONE SULTANLAR LİGİ 5. HAFTA MAÇ PROGRAMI
|Tarih
|Saat
|Yayın
|Salon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|16.11.2025
|17:00
|TVF Voleybol TV
|ANKARA (TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu)
|ZEREN SPOR
|ARAS KARGO
|16.11.2025
|15:00
|TVF Voleybol TV
|AYDIN (Mimar Sinan)
|AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|VAKIFBANK
|16.11.2025
|17:00
|TVF Voleybol TV
|İSTANBUL (Beşiktaş Gain Spor Kompleksi)
|BEŞİKTAŞ
|NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER
|16.11.2025
|17:00
|TRT Spor
|İSTANBUL (Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu)
|GALATASARAY DAIKIN
|BAHÇELİEVLER BLD.
|16.11.2025
|19:30
|TRT Spor
|İSTANBUL (Eczacıbaşı Spor Salonu)
|ECZACIBAŞI DYNAVİT
|FENERBAHÇE MEDICANA
|16.11.2025
|19:00
|TVF Voleybol TV
|İZMİR (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Komp.)
|GÖZTEPE
|TÜRK HAVA YOLLARI
|17.11.2025
|18:30
|TVF Voleybol TV - Tabii Spor
|AKSARAY (Aksaray Spor Salonu)
|KUZEYBORU
|İLBANK
Fenerbahçe Medicana'nın maçı saat kaçta ve hanagi kanalda?
- Rakip: Eczacıbaşı Dynavit
- Tarih: 16 Kasım 2025
- Saat: 19:30
- Salon: İstanbul – Eczacıbaşı Spor Salonu
- Yayın: TRT Spor
Galatasaray Daikin'in maçı saat kaçta ve hanagi kanalda?
- Rakip: Bahçelievler Belediyesi
- Tarih: 16 Kasım 2025
- Saat: 17:00
- Salon: İstanbul – Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
- Yayın: TRT Spor
Beşiktaş'ın maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Rakip: Nilüfer Belediyespor Eker
- Tarih: 16 Kasım 2025
- Saat: 17:00
- Salon: İstanbul – Beşiktaş Gain Spor Kompleksi
- Yayın: TVF Voleybol TV
VakıfBank'ın maçı saat kaçta hangi kanalda?
- Rakip: Aydın Büyükşehir Belediyespor
- Tarih: 16 Kasım 2025
- Saat: 15:00
- Salon: Aydın – Mimar Sinan Spor Salonu
- Yayın: TVF Voleybol TV
Eczacıbaşı Dynavit'in maçı saat kaçta ve hanagi kanalda?
- Rakip: Fenerbahçe Medicana
- Tarih: 16 Kasım 2025
- Saat: 19:30
- Salon: İstanbul – Eczacıbaşı Spor Salonu
- Yayın: TRT Spor
BU HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇI
Haftanın en çok beklenen mücadelesi, kuşkusuz Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Medicana arasında oynanacak dev karşılaşma. Her iki takım da kadro derinliği, yabancı yıldızları ve son yıl performansları ile dikkat çekiyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu derbi niteliğindeki maç, Sultanlar Ligi’nde haftaya damgasını vuracak.
Vodafone Sultanlar Ligi bu hafta başlıyor mu?
Evet, ligin 5. hafta maçları 16-17 Kasım 2025 tarihlerinde oynanacak.
Fenerbahçe’nin maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Medicana, 16 Kasım 2025 saat 19:30’da Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Maç TRT Spor’da canlı yayınlanacak.
Galatasaray hangi kanalda oynuyor?
Galatasaray Daikin – Bahçelievler Belediyesi maçı 16 Kasım saat 17:00’de TRT Spor’da yayımlanacak.
Beşiktaş’ın maçı nerede izlenir?
Beşiktaş – Nilüfer Belediyespor Eker karşılaşması TVF Voleybol TV’den canlı izlenebilir.
VakıfBank'ın maçı saat kaçta?
VakıfBank, 16 Kasım 2025 saat 15:00’te Aydın BŞB ile karşılaşıyor.
Eczacıbaşı'nın maçı hangi kanalda?
Eczacıbaşı Dynavit – Fenerbahçe Medicana maçı TRT Spor’da yayımlanacak.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde 5. hafta, hem dev derbisi hem de zorlu deplasman mücadeleleriyle nefes kesecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, VakıfBank ve Eczacıbaşı’nın sahaya çıkacağı bu hafta, şampiyonluk yarışının şekillenmesi açısından büyük önem taşıyor. Tüm maçların saatleri, salon bilgileri ve yayıncı kanallar belli olduğundan, voleybol severler bu heyecan dolu hafta için ekran başındaki yerlerini şimdiden alabilir.