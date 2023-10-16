Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta mücadelesi yarın başlayacak
Kaynak: AA
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. hafta mücadelesi, yarın oynanacak 5 maçla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 2. haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.00 Beşiktaş Ayos-VakıfBank (Burhan Felek Vestel)
17.00 Karayolları-PTT (Ankara Başkent)
18.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları (Aksaray)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet (Eczacıbaşı)
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çukurova Belediyespor (Mimar Sinan)
18 Ekim Çarşamba:
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
24 Ekim Salı:
17.00 Galatasaray Daikin-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
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