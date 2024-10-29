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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları yapıldı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. haftayı Fenerbahçe Medicana, namağlup lider tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 29.10.2024 23:55
  • Giriş: 29.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 29.10.2024 23:55
Kaynak: AA
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları yapıldı

Ligde 6. hafta maçları bugün oynandı. Fenerbahçe Medicana, derbi maçta Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Fenerbahçe Medicana, 6. maçını da set vermeden kazanarak liderliğini sürdürdü, Galatasaray Daikin ise ilk yenilgisini yaşadı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. haftanın sonuçları şöyle:

Türk Hava Yolları-Beşiktaş: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

Sarıyer Belediyespor-Aras Kargo: 1-3

Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin: 3-0

Zerenspor-Kuzeyboru: 3-1

Nilüfer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: 2-3

Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank: 0-3

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