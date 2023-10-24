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Vodafone Sultanlar Ligi'nde İstanbul derbisi yarın oynanacak

Ajans Haberleri
  • 24.10.2023 16:22
  • Giriş: 24.10.2023 16:22
  • Güncelleme: 24.10.2023 16:22
Kaynak: AA
Vodafone Sultanlar Ligi'nde İstanbul derbisi yarın oynanacak

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit yarın karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

İki ekibin CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı nedeniyle ligin 12. haftasında oynanması gereken karşılaşma, yarın yapılacak.

VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nde çıktığı ilk 3 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

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