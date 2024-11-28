Vodafone Sultanlar Ligi Puan Durumu ve 11. hafta fikstürü

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 11'inci hafta heyecanı 29 Kasım 2024 cuma günü başlıyor. Eczacıbaşı Dynavit liderliğini korumak, Vakıfbank ve Fenerbahçe ise liderliğe ulaşmak için sahada olacak. Galatasaray, Türk Hava Yolları ve Kuzey Boru da galibiyet arayacak.

Vodafone Sultanlar Ligi 10. Hafta puan durumu ile 11. hafta fikstürü, gün, saat ve yayın bilgisine bakalım:

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 2024-2025 SEZONU 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

Aras Kargo - Nilüfer Belediyespor Eker

Tarih: 29 Kasım 2024, Cuma

Saat: 14:00

Yer: İzmir, Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Yayın: TRT Spor Yıldız

Kuzeyboru - Eczacıbaşı Dynavit

Tarih: 30 Kasım 2024, Cumartesi

Saat: 13:00

Yer: Aksaray, Aksaray Spor Salonu

Yayın: TRT Spor Yıldız

Sarıyer Belediyesi - Aydın Büyükşehir Belediyesi

Tarih: 30 Kasım 2024, Cumartesi

Saat: 18:30

Yer: İstanbul, Bahçeköy Orman Fakültesi

Yayın: TRT Spor Yıldız

Bahçelievler Belediyesi - Fenerbahçe Medicana

Tarih: 30 Kasım 2024, Cumartesi

Saat: 18:00

Yer: İstanbul, Hasan Doğan Spor Salonu

Yayın: TVF Voleybol TV - FB TV

Zeren Spor - Türk Hava Yolları

Tarih: 30 Kasım 2024, Cumartesi

Saat: 15:00

Yer: Ankara, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu

Yayın: TVF Voleybol TV

1 Aralık 2024, Pazar

14:00: VakıfBank - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop

Yer: VakıfBank Spor Sarayı, İstanbul

Yayın: TVF Voleybol TV

17:00: Galatasaray Daikin - Beşiktaş

Yer: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu, İstanbul

Yayın: TVF Voleybol TV

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 10. HAFTA PUAN DURUMU

Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonunun 10. haftası tamamlandığında, Eczacıbaşı Dynavit 27 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 10 maçta 9 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyet alan takım, setlerde 27-7'lik bir üstünlük sağladı. Toplamda 812 sayı kazanıp 660 sayı kaybederek 1.2303'lük bir sayı averajına ulaştı. Eczacıbaşı Dynavit'in en yakın takipçisi ise 25 puanla VakıfBank. Aynı galibiyet-mağlubiyet oranına sahip olan VakıfBank, setlerde 27-10'luk bir performans sergiledi ve 860 sayı kazanıp 702 sayı kaybederek 1.2251'lik bir sayı averajı elde etti.

Fenerbahçe Medicana, 10 maçta 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 26 puan toplayarak üçüncü sırada yer alıyor. Setlerde 28-6'lık bir üstünlük sağlayan takım, 807 sayı kazanıp 661 sayı kaybederek 1.2209'luk bir sayı averajına sahip. Dördüncü sırada ise 23 puanla Galatasaray Daikin bulunuyor. 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle setlerde 25-11'lik bir performans gösteren takım, 829 sayı kazanıp 738 sayı kaybederek 1.1233'lük bir sayı averajı yakaladı.

Beşinci sırada yer alan Kuzeyboru, 22 puanla 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde etti. Setlerde 25-11'lik bir performans sergileyen takım, 837 sayı kazanıp 765 sayı kaybederek 1.0941'lik bir sayı averajına ulaştı. Altıncı sıradaki Türk Hava Yolları ise 20 puanla 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle setlerde 22-13'lük bir performans gösterdi. 797 sayı kazanıp 750 sayı kaybeden takım, 1.0627'lik bir sayı averajına sahip.