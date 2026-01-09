Giriş / Abone Ol
Vodafone Sultanlar Ligi | Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Türk Hava Yolları – Fenerbahçe Medicana maçı hangi gün oynanacak ve saat kaçta başlayacak? Vodafone Sultanlar Ligi’nin bu önemli karşılaşması hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 09.01.2026 14:12
  • Giriş: 09.01.2026 14:12
  • Güncelleme: 09.01.2026 14:28
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Vodafone Sultanlar Ligi’nde haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Türk Hava Yolları – Fenerbahçe Medicana maçı için geri sayım başladı. Üst sıraları ve zirve yarışını doğrudan etkileyecek bu mücadele, voleybolseverlerin odağında yer alıyor.

İstanbul’da oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe Medicana galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, Türk Hava Yolları güçlü rakibi karşısında sahasında avantaj yakalamak istiyor.

TÜRK HAVA YOLLARI - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak olan Türk Hava Yolları – Fenerbahçe Medicana karşılaşması, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.

TÜRK HAVA YOLLARI - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, saat 14:00’te başlayacak.

TÜRK HAVA YOLLARI - FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Vodafone Sultanlar Ligi Türk Hava Yolları – Fenerbahçe Medicana maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda oynanacak. Salon, Sultanlar Ligi’nin en önemli karşılaşmalarına ev sahipliği yapan salonlar arasında yer alıyor.

MAÇ BİLGİLERİ (ÖZET)

BilgiDetay
MaçTürk Hava Yolları – Fenerbahçe Medicana
Tarih10 Ocak 2026 Cumartesi
Saat14:00
SalonBurhan Felek Vestel Voleybol Salonu (İstanbul)
YayınTRT Spor Yıldız

Vodafone Sultanlar Ligi Türk Hava Yolları – Fenerbahçe Medicana maçı, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14:00’te TRT Spor Yıldız ekranlarında voleybolseverlerle buluşacak.

Haftanın en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen bu karşılaşma, ligdeki zirve yarışının seyrini doğrudan etkileme potansiyeline sahip.

