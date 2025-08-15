Voleybol: 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

Giriş / Abone Ol
Türkiye: 0 - Japonya: 3

Ajans Haberleri
  • 15.08.2025 18:38
  • Giriş: 15.08.2025 18:38
  • Güncelleme: 15.08.2025 18:38
Kaynak: AA
ANKARA (AA) - 21 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Endonezya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki çeyrek final karşılaşmasında Japonya'ya 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Surabaya kentinde düzenlenen organizasyonda, çeyrek final maçında Japonya ile karşılaştı.

Milli takım, rakibine 25-23, 25-21 ve 25-20 setlerle 3-0 mağlup oldu.

Yarı final şansını kaybeden milliler, dünya şampiyonasında 5-8 klasman maçları oynayacak.

Türkiye-Polonya 5-8 klasman maçı 16 Ağustos Cumartesi günü yapılacak. Müsabakanın saati FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.

