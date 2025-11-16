Voleybol 2’nci Lig’de Silopi Gelişim, lideri devirdi

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi’nde mücadele eden Silopi Gelişim Faaliyetleri Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Elazığ Belediyesi’ni 3-2 yenerek namağlup lideri mağlup etti.

Silopi Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, İlçe Spor Müdürü Ramazan Sınayiç, Silopi Gelişim Faaliyetleri Spor Kulübü Başkanı Sevim Ökten ve çok sayıda taraftar izledi. Büyük çekişmeye sahne olan maçta namağlup Elazığ ekibi ilk yenilgisini Silopi’de aldı. Tribünleri dolduran taraftarın desteğiyle sahada üstün bir performans sergileyen Silopi temsilcisi, 3-2’lik skorla önemli bir galibiyet elde etti.

Takım oyuncularından Miray Aybata, “Bu hafta çok sıkı çalıştık, evimizde lideri konuk ettik. Bu, bizim için çok önemli bir maçtı. Tüm Silopi halkına ve taraftarlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Şilan Bezek de, “Zorlu bir mücadeleydi ama çok değerli bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı.

Zilan Kütler ise, “Lider takımı yendik, çok mutluyuz. İnşallah play-offlara biz çıkacağız” diye konuştu.

Galibiyet sonrası Silopi takımı, salonda çalan müzik eşliğinde halay çekerek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

