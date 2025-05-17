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Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali

Jastrzebski Wegiel: 2 - Aluron CMC Warta Zawiercie: 3 - Aluron CMC Warta Zawiercie finale çıkarken, Jastrzebski Wegiel 3'üncülük maçında Halkbank ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 17.05.2025 19:44
  • Giriş: 17.05.2025 19:44
  • Güncelleme: 17.05.2025 19:44
Kaynak: AA
Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Jan Krticka (Çekya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Jastrzebski Wegiel: Carle, Huber, Toniutti, Fornal, Brehme, Kaczmarek (Popiwczak, Vicentin, Finoli, Zakieta, Zaleszczyk)

Aluron CMC Warta Zawiercie: Russell, Zniszczol, Tavares, Kwolek, Bieniek, Ensing (Perry, Nowosielski, Butryn, Laba)

Setler: 25-19, 25-18, 20-25, 19-25, 20-22

Süre: 144 dakika (27, 25, 27, 36, 29)

LODZ (AA) - Polonya kulüplerinin karşılaştığı CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Aluron CMC Warta Zawiercie, Jastrzebski Wegiel'i 3-2 yenerek finale yükseldi.

Büyük heyecana sahne olan maçı 2-0 geriden gelip kazanan Aluron CMC Warta Zawiercie, yarın TSİ 21.05'te başlayacak finalde İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımıyla karşılaşacak.

Sahadan mağlup ayrılan Jastrzebski Wegiel ise yarın TSİ 17.00'de Halkbank ile 3'üncülük maçı oynayacak.

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