Voleybol Efeler Ligi'nde 56. sezon başlıyor | 1. Hafta Fikstürü
Efeler Ligi 56. sezon ne zaman başlıyor. Maçlar saat kaçta ve hangi programda? Voleybol Efeler Ligi formatına dair detaylar ve takımların yayın bilgilerine ilişkin her şey haberimizde.
SMS Grup Efeler Ligi yeni sezona "file üstü heyecan"la merhaba diyor. 2025-2026 sezonu, 9 şehirden 14 takımın mücadele edeceği nefes kesici bir rekabetle başlıyor.
SEZON TAKVİMİ VE FORMAT
Ligin normal sezonunun ilk yarısı 27 Aralık 2025’te tamamlanacak. İkinci devre ise 11 Ocak–22 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Normal sezonu birinci sırada bitiren takım, CEV Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.
İlk 4 sıradaki takımlar play-off 1. etapta şampiyonluk için mücadele ederken, sonraki 4 takım play-off 2. etapta sıralama için sahaya çıkacak. Avrupa kupalarına katılım da bu sıralamaya göre belirlenecek. SMS Grup Efeler Ligi'nin 56. sezonu, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te oynanacak Rams Global Cizre Belediyespor–İstanbul Gençlikspor maçıyla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık 2025’te tamamlanacak, ikinci devre ise 11 Ocak–22 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Normal sezonu birinci bitiren takım, CEV Şampiyonlar Ligi’ne son sıradan katılma hakkı elde edecek.
İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI (MAÇLAR NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?)
Tarih Saat Yayın Salon Ev Sahibi Deplasman 25 Ekim 2025 19:30 TRT Spor Yıldız TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu (Ankara) Ziraat Bankkart Fenerbahçe Medicana 25 Ekim 2025 14:00 TVF Voleybol TV Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu (Antalya) On Hotels Alanya Bld. Halkbank 25 Ekim 2025 15:00 TRT Spor Yıldız Burhan Felek Vestel (İstanbul) Galatasaray HDI Sigorta Altekma 25 Ekim 2025 16:00 TVF Voleybol TV Cengiz Göllü Voleybol Salonu (Bursa) Bursa Büyükşehir Bld. Gebze Bld. 25 Ekim 2025 17:00 TVF Voleybol TV Burhan Felek Vestel (İstanbul) İstanbul Gençlik Gaziantep Gençlik Spor 25 Ekim 2025 13:00 TVF Voleybol TV Cizre 100. Yıl (Şırnak) Rams Global Cizre Bld. İBB Spor Kulübü 2 Kasım 2025 18:00 TRT Spor Yıldız TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu (Ankara) Spor Toto Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.
Efeler Ligi 56. sezon ne zaman başlıyor?
Normal sezon ne zaman bitecek?
Efeler Ligi şampiyonu Avrupa’da hangi kupaya katılacak?
SMS Grup Efeler Ligi'nin 56. sezonu, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te oynanacak Rams Global Cizre Belediyespor–İstanbul Gençlikspor maçıyla başlayacak.
İlk yarı 27 Aralık 2025’te tamamlanacak, ikinci devre ise 11 Ocak–22 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.
Normal sezonu birinci bitiren takım, CEV Şampiyonlar Ligi’ne son sıradan katılma hakkı elde edecek.