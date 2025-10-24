Voleybol Efeler Ligi'nde 56. sezon başlıyor | 1. Hafta Fikstürü

SMS Grup Efeler Ligi yeni sezona "file üstü heyecan"la merhaba diyor. 2025-2026 sezonu, 9 şehirden 14 takımın mücadele edeceği nefes kesici bir rekabetle başlıyor.

SEZON TAKVİMİ VE FORMAT

Ligin normal sezonunun ilk yarısı 27 Aralık 2025’te tamamlanacak. İkinci devre ise 11 Ocak–22 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Normal sezonu birinci sırada bitiren takım, CEV Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.