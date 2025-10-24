Giriş / Abone Ol
Voleybol Efeler Ligi'nde 56. sezon başlıyor | 1. Hafta Fikstürü

Efeler Ligi 56. sezon ne zaman başlıyor. Maçlar saat kaçta ve hangi programda? Voleybol Efeler Ligi formatına dair detaylar ve takımların yayın bilgilerine ilişkin her şey haberimizde.

BirBilgi
  • 24.10.2025 13:37
  • Giriş: 24.10.2025 13:37
  • Güncelleme: 24.10.2025 13:37
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: AA

SMS Grup Efeler Ligi yeni sezona "file üstü heyecan"la merhaba diyor. 2025-2026 sezonu, 9 şehirden 14 takımın mücadele edeceği nefes kesici bir rekabetle başlıyor.

SEZON TAKVİMİ VE FORMAT

Ligin normal sezonunun ilk yarısı 27 Aralık 2025’te tamamlanacak. İkinci devre ise 11 Ocak–22 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak. Normal sezonu birinci sırada bitiren takım, CEV Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde edecek.

İlk 4 sıradaki takımlar play-off 1. etapta şampiyonluk için mücadele ederken, sonraki 4 takım play-off 2. etapta sıralama için sahaya çıkacak. Avrupa kupalarına katılım da bu sıralamaya göre belirlenecek.

İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI (MAÇLAR NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?)

TarihSaatYayınSalonEv SahibiDeplasman
25 Ekim 202519:30TRT Spor YıldızTVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu (Ankara)Ziraat BankkartFenerbahçe Medicana
25 Ekim 202514:00TVF Voleybol TVAlanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu (Antalya)On Hotels Alanya Bld.Halkbank
25 Ekim 202515:00TRT Spor YıldızBurhan Felek Vestel (İstanbul)Galatasaray HDI SigortaAltekma
25 Ekim 202516:00TVF Voleybol TVCengiz Göllü Voleybol Salonu (Bursa)Bursa Büyükşehir Bld.Gebze Bld.
25 Ekim 202517:00TVF Voleybol TVBurhan Felek Vestel (İstanbul)İstanbul GençlikGaziantep Gençlik Spor
25 Ekim 202513:00TVF Voleybol TVCizre 100. Yıl (Şırnak)Rams Global Cizre Bld.İBB Spor Kulübü
2 Kasım 202518:00TRT Spor YıldızTVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu (Ankara)Spor TotoKuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.

Efeler Ligi 56. sezon ne zaman başlıyor?

SMS Grup Efeler Ligi'nin 56. sezonu, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 13.00’te oynanacak Rams Global Cizre Belediyespor–İstanbul Gençlikspor maçıyla başlayacak.

Normal sezon ne zaman bitecek?

İlk yarı 27 Aralık 2025’te tamamlanacak, ikinci devre ise 11 Ocak–22 Mart 2026 tarihleri arasında oynanacak.

Efeler Ligi şampiyonu Avrupa’da hangi kupaya katılacak?

Normal sezonu birinci bitiren takım, CEV Şampiyonlar Ligi’ne son sıradan katılma hakkı elde edecek.

