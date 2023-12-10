Voleybol: Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia, finalde Brezilya temsilcisi Itambe Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.
Kaynak: AA
Voleybolda Erkekler FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'da İtalya ekibi Sir Sicoma Perugia şampiyonluğa ulaştı.
Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde Sir Sicoma Perugia ile Brezilya temsilcisi Itambe Minas karşılaştı. Rakibini 25-13, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen İtalya ekibi, organizasyonu birinci sırada tamamladı.
Halkbank'ın dördüncü olduğu turnuvada üçüncü Japonya ekibi Suntory Sunbirds, ikinci ise Itambe Minas oldu.
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