Voleybol Federasyonu'ndan Hande Baladın açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu, Brezilya maçında sakatlanan Hande Baladın'ın tedavisine başlandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

VNL'in 3. haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde sahne alacak milli voleybol takımının maç programı şu şekilde:

• 9 Temmuz 2025

21.30 Hollanda-Türkiye

• 11 Temmuz 2025

21.30 Çekya-Türkiye

• 12 Temmuz 2025

20.00 Türkiye-İtalya

• 13 Temmuz 2025

21.00 Sırbistan-Türkiye