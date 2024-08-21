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Voleybol: FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

Türkiye: 3 - Porto Riko: 0 - Ay-yıldızlı ekip, çeyrek finale yükseldi

Ajans Haberleri
  • 21.08.2024 00:10
  • Giriş: 21.08.2024 00:10
  • Güncelleme: 21.08.2024 00:10
Kaynak: AA
Voleybol: FIVB 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, 25-18, 25-7 ve 25-18'lik setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Millliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak.

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