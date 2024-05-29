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Voleybol genç kızlarda şampiyon Eczacıbaşı oldu

Eczacıbaşı, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Ajans Haberleri
  • 29.05.2024 23:35
  • Giriş: 29.05.2024 23:35
  • Güncelleme: 29.05.2024 23:35
Kaynak: AA
Voleybol genç kızlarda şampiyon Eczacıbaşı oldu

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankkart Salonu'ndaki organizasyonun final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı karşılaştı.

Rakibini 26-24, 25-22 ve 25-10'luk setlerle 3-0 yenen Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyon Eczacıbaşı'na madalya ve kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Organizasyonda Karşıyaka'yı 3-0 yenen VakıfBank da üçüncü oldu.

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