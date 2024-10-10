Voleybol: Haftanın programı
Vodafone Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile SMS Grup Efeler Ligi'nde ikinci hafta maçları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi:
Yarın:
14.00 Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Zeren Spor-Eczacıbaşı Dynavit (TVF Ankara Ziraat Bankkart)
12 Ekim Cumartesi:
14.00 VakıfBank-Kuzeyboru (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)
15.00 Fenerbahçe Medicana-Nilüfer Belediyespor Eker (Burhan Felek Vestel)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Hasan Doğan)
19.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
- SMS Grup Efeler Ligi
12 Ekim Cumartesi:
15.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
13 Ekim Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Galatasaray HDI Sigorta (Adilcevaz)
13.00 Fenerbahçe Medicana-Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Altekma (Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu)
14.00 Akkuş Belediyespor-Spor Toto (Akkuş)
15.00 İstanbul Gençlikspor-Ziraat Bankkart (Şehit Mustafa Özel)
Halkbank-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.