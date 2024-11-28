Voleybol: Haftanın programı
Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 11. hafta maçları oynanacak
Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ve SMS Grup Efeler Ligi'nde 11. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
VODAFONE SULTANLAR LİGİ
Yarın:
14.00 Aras Kargo-Nilüfer Belediyespor Eker (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
30 Kasım Cumartesi:
13.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit (Aksaray)
15.00 Zeren Spor-Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
18.00 Bahçelievler Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Hasan Doğan)
18.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
1 Aralık Pazar:
14.00 VakıfBank-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop (Vakıfbank)
17.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)
SMS GRUP EFELER LİGİ
30 Kasım Cumartesi:
18.00 Altekma-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
1 Aralık Pazar:
13.00 TÜRŞAD-Rams Global Cizre Belediyespor (Adilcevaz)
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akkuş)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel)
14.00 İstanbul Gençlikspor-Arkas Spor (Şehit Mustafa Özel)
18.00 Halkbank-Fenerbahçe Medicana (TVF Ziraat Bankkart)
NOT: On Hotels Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor maçı, Develi Belediyespor'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.